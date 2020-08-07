權值四天王 帶台股拚「萬三」

大立光7月營收報喜，昨（6）日連手台積電、鴻海、聯發科四大權值天王齊拉抬，大漲逾百點，收盤12,913點續創歷史新高。法人表示，大型股7月營收紛傳佳音，昨日資金明顯「由小轉大」，業績題材支撐有望推升台股今日再見「萬三」，周線挑戰連八紅。

大立光7月營收意外優於預期，一吐悶氣大漲265元或6.8%，站回4,000元收4,160元，帶動蘋概另外二王台積電與鴻海的走升，也導引市場資金由中小型股抽離轉進大型權值股，本波多頭指標聯發科也加入助攻陣營，終場加權指數上漲111點收12,913點，成交量增至2,620億元，盤中最高點到12,971點，與萬三只差約29點，法人看好今日再見萬三。

也因資金由中小型股獲利了結並再次轉進大型股，尤其主要是從生技股抽離，櫃買指數終止連六紅收黑，終場下跌0.87點或0.5%收166.11點；本波以主力大戶為主的融資餘額也因資金方向轉變，昨天一改近日每天以10到20億元的增加金額，僅增1億元至1,497億元，但距離1,500億元的近二年高點只有一步之遙。

外資昨日轉為買超39億元，當中又以重金買超台積電1.1萬張、50億元手筆最鉅；投信則是連六買，再買4億元；自營商連二賣並小幅擴大賣超至11億元，合計三大法人買超32億元。八大公股行庫在盤中指數一度轉弱時再度出手相挺，並終止連二賣轉為買超1.7億元。

新光投信董事長劉坤錫、日盛投顧總經理鍾國忠、台新投顧副總經理黃文清都看好台股仍有再攻高機會，劉坤錫認為，要挑戰13,000點還是要看台積電臉色，或由其他個股聚沙成塔推動，但時間會比台積電衝鋒慢。

黃文清認為，台股攻萬三，期間雖因資金行情會出現各族群雨露均霑，但仍由電子股擔綱主流，看好基期較低又將迎接旺季的蘋概股。

鍾國忠就技術面分析，大盤KD呈黃金交叉，K值站穩60之上，短線有利多方，多方有再次挑戰13,000點大關企圖心，但留意越臨近13,000點，中小型股波動可能率先放大，可適度將股價位階處於高檔的持股，換至營收表現佳、股價基期相對低的趨勢成長股。