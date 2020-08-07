元大金：台股是有基之彈

台股大盤指數昨（6）日創下收盤新高，外資大買證券龍頭元大金控近3.4萬張，為單日外資買超第一多的上市公司，元大金昨天也預告，台股下半年行情審慎樂觀，可望帶動元大金獲利持續成長，累計獲利將持穩在200億元大關之上、續創新高。

元大金控昨天舉行「『元』來是幸『扶』」愛心捐贈儀式，總計捐出價值1.2億元的愛心振興券給包括家扶基金會在內的七大社福團體，是疫情衝擊以來捐輸社福金額最大。

元大金控總經理翁健昨天在會後受訪也公布好消息，包括元大金今（7）日預計公布的7月獲利亮麗，繼續成長，對台股行情看好、認同「有基之彈」，下半年仍審慎樂觀，以及子公司龍頭券商元大證券上半年新開戶數達11萬戶，較去年同期大增1.75倍，累計開戶數達400萬戶，元大投信發行高股息優質龍頭基金淨值也來到11.9元新高，總規模達580億元。

翁健指出，元大金上半年稅後純益116.63億元，擺脫疫情轉為成長，每股稅後純益（EPS）為0.91元，隨著進入股息入帳高峰，元大金旗下各子公司獲利均走揚。

元大金也將動員集團企業，於月中啟動元大高股息優質龍頭基金的定時定額申購業務，以迎合大量年輕人投資新手需求，並帶動元大金各事業體開拓新客戶、拓增財富管理等各項業務手續費收益與獲利。

外資昨天也大買元大金近3.4萬張，買超張數僅次於元大台灣50反1指數股票型基金（ETF），凸顯外資對台股行情不看淡，看好證券業務為核心的元大金控獲利潛在動能，積極買超。

翁健指出，雖然台股指數屢創新高，但他認為，定時定額投資任何時候都適合投入，股價上去了，買的單位數變少，股價下來買的單位數就變多。

現在有更多年輕人進場投資，台股大環境與部分指標產業景氣不錯，殖利率也滿高，開戶數大增顯示投資理財觀念大家認同，元大金已經對元大台灣高股息優質龍頭股基金定期定額申購展開熱身，預計8月中旬正式推出。

元大證券今年來除了上半年新開戶數大增超過11萬戶創歷來新高，總開戶數也突破400萬戶同創歷史新高，因為疫情影響也使元大證券線上開戶量大增，且線上開戶的客戶有約五成是30歲以下年輕人，元大金評估，以年輕人、小資族尚不雄厚的投資實力與偏好，元大台灣高股息優質龍頭股基金開辦定期定額，正可迎合這群年輕新客群需求。