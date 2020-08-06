兆豐金一張配息1700元 他問有錢不買是不是傻？鄉民狂打臉

台股日日創新高，存股真的比存銀行好嗎？日前一名網友就談到，現在這個趨勢，把錢放銀行，只會因為通膨越放越薄，並舉例，以兆豐金來看，一張32,200元，13日除息後，每張股票就能拿到1700元，買兆豐金幾乎是送錢到口袋，讓網友直言「所以有閒錢卻不買股票是不是很傻？」。

原po在「PTT的Stock板」表示，現在銀行定存利率不到1%，若把錢一直放銀行，只會因為通貨膨脹，讓錢越放越薄，並舉例隨便拿一支2886兆豐金來看，一張32,200元，13日即將除息，每張股票就可以拿到1700元，並指出2015年到2019年，近五年的除息天數，填息都不用一年，近三年甚至只要不到半年的時間。

原po接著表示，假設填息需要一年，就算是最差的情況，也是有 5.2% 的投資報酬率，另外，兆豐有政府20%持股，因此要倒閉的機率也不大，總結下來，買兆豐金風險相對低許多，且幾乎等同於把錢送到口袋裡，好奇問到這樣的狀況下「有閒錢卻不買股票是不是很傻？」

貼文一出，引起網友熱烈討論，許有網友就打臉說到，「新手是不是小賺一點就以為股票穩賺不跌啊」、「股票只看五年嗎」、「股票都有下跌風險，如果百分之百都不會跌，那誰還會定存」，另外，有不少網友說明股票三月的狀況就不是很好，表示「股票三月你自己看看多慘，現在事後論說漲回來，如果像08年那樣長期低迷你就知道了」。