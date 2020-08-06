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驊訊、天剛、台康股票、台康一 7日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導
櫃買中心公告，驊訊（6237）、台康生技、台康生技一轉換公司債自8月7日起預收款券並每五分鐘撮合一次；天剛股票7日起預收款券並每十分鐘撮合一次。 本報系資料庫
櫃買中心公告，驊訊（6237）、台康生技、台康生技一轉換公司債自8月7日起預收款券並每五分鐘撮合一次；天剛股票7日起預收款券並每十分鐘撮合一次。 本報系資料庫

櫃買中心公告，驊訊（6237）、台康生技、台康生技一轉換公司債自8月7日起預收款券並每五分鐘撮合一次；天剛股票7日起預收款券並每十分鐘撮合一次。

天剛資訊股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自8月7日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每十分鐘撮合一次，另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

驊訊電子股票因最近十個營業日內有六個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自8月7日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台康生技股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自8月7日起十個營業日，對台康生技股票及台康生技國內第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 台康生技 合一

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