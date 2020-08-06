台股再創新高 兵臨萬三城下

台股今（6）日在國際股市持續維持樂觀氣氛下，指數早盤來到12,971點，挑戰13,000點整數關卡，大盤在電子、金融等權值股同步轉強下，指數維持高檔震盪，雖然尾盤受到櫃買市場收黑拖累，漲幅收斂，但終場指數上漲111點，收在12,913點，收盤指數再創近期新高，距離萬三指差距不到100點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就量價的角度來看，今日量能持續回溫，連續二天都是呈現價漲量增的走勢，整體量能回升到月均量之上，K線也連續二天都是用跳空的方式收紅K棒，短期均線與均量均往上，日線的KD指標也呈現交叉往上且開口擴大，量價、技術指標仍對於多方有利，大盤目前預期仍有機會持續攀高。

反觀在櫃買市場，股價呈現開高走低，收盤翻黑，整體下跌家數大於上漲家數，代表整體中小股多數表現不佳，因此，櫃買市場若無法再度轉強，投機的熱度將會暫歇。

簡伯儀認為，目前指數雖然相對強勢，但似乎是本土資金買盤的傑作，外資近期對台股維持減碼走勢，本土資金中，投信持續維持加碼，投信的加碼也使得持續回補的個股表現相對強勢，另外融資餘額的增加也是推升指數上漲的原因，雖然融資餘額單日增加未大增，但整體融資餘額持續創新高，若計算本波融資餘額最低點900億元至今已接近1,500億元，整體融資增加幅度約66%，換算成波段指數的漲幅約52%，融資餘額增幅明顯大於大盤。

因此，即便投信買盤有機會推升股價，但在外資未明顯偏多加上浮額逐漸凌亂，指數創高的風險逐漸增加，因此，即便近期盤面仍是多方掌控，但持股比重不宜過度拉高。