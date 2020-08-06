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蘋概股領軍 台股勁揚111點收12,913

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日在蘋概股帶領下，終場收盤指數上漲111.2點，收在12,913.5點續創新高，成交量為2,591.36億元。 圖／聯合報系資料照片
台股今日在蘋概股帶領下，終場收盤指數上漲111.2點，收在12,913.5點續創新高，成交量為2,591.36億元。 圖／聯合報系資料照片

台股今（6）日在蘋概股帶領下，開高後曾上攻至12,971點，隨後在高檔起伏，終場收盤指數上漲111.2點，收在12,913.5點續創新高，成交量為2,591.36億元。

今日大立光（3008）大漲，台積電鴻海走強，聯發科與聯電也同步助攻，資金流向科技股的欣興、瑞昱、台表科及聯詠等。此外，合一恢復正常交易，盤中量價俱揚，開盤不久曾與中天、杏國及杏輝等股齊揚，但今日生技指標股成交量增加，股價卻出現震盪。

第一金投顧表示，大盤指數持續沿著周線緩推，持續關注外資動向，畢竟指數來到13,000點高點，更需要外資的大部位資金來推升台股上漲。

基本面來看，全球疫情加劇，,即便台灣疫情相對控制得當，都出現不確定感染源的案例，更不用說歐美各國原本疫情就相對嚴重的國家，接下來進入秋冬之際，疫情會更加嚴峻。

此外，美中關係充滿不確定性，美國總統大選期間，川普不時仍有驚人之舉；總體經濟三大不確定性，目前看來仍未有落幕的跡象，需要留意外資是否出現連續賣超，屆時台股仍有壓力。

疫情 台股 台積電 科技股 聯電 鴻海 聯詠 瑞昱 合一 大立光

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