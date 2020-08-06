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聯電實施庫藏股將屆 股價再漲、市值破3,000億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

聯電（2303）今（6）日盤中股價再創高，明天是公司這次買回庫藏股的最後一天，近兩個月以來的股價漲幅已達六成，市值也突破3,000億元。

聯電今年6月5日董事會決議買回自家股票:轉讓給員工，預計自6月8日買到8月7日，預定要買回200,000張，買回區間是11.55~23.25元，預定買回股分占公司已發行股份總數比率約1.64%。

6月5日收盤價為16.5元，今日盤中曾攻高到26.8元，漲幅約62.4%。拜這段期間股價飆漲之賜，聯電市值今日衝高到3,200億元。

聯電近期也成為市場吸納資金指標股，7月16日股價由這波低點翻漲以來，現股當沖比例逐日攀升，最高曾突破40%，近日也多數維持在35%以上。

相較於台積電，散戶對於操作聯電更有感，從7月16日低點以來，散戶指標的融資券變化更看出來市場多空分歧，多數時間是單日的資券同步增加，透露看多或看空者較勁力道相似，以8月4日股價出現一根上影線較長的黑K棒，當天的融資仍增加6,948張，融券也不惶多讓地增加1,921張。昨日股價往下，融資減少2,339張，融券也減少1,538張。

分析師表示，目前半導體族群仍是多頭指標，台積電與聯發科等交易仍相當活絡，聯電也會持續隨之活躍在盤面上，但短線震盪加大之下，散戶籌碼也會開始凌亂。

聯電 台積電

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