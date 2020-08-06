橡膠股強勢！申豐受惠疫情成黑馬 盤中股價創高

橡膠股連兩日強勢，今（6）日類股指數漲幅達1.3%，為傳產族群中最佳，其中高價股申豐（6582）今年成為疫情受惠股，在外資連兩日回補後，今天開高震盪走高，盤中最高來到166.5元，創歷史新高。

類股輪動下資金轉向橡膠族群，個股短線強勢表態，最近三大法人除了回補申豐，還有正新、南港。在投信帶頭買進下，三大法人連兩日買超正新，累計1,890張，今天盤中漲1.4%；南港則是由外資與投信聯手小買，三大法人近兩日累計買超524張。

中橡、南帝、華豐、建大今日盤中也分別有1%到1.5%不等的漲幅表現。

申豐主要生產NBR（丁月青乳膠），用於醫療手套上面，這波疫情帶動需求，今年來營收爆發成長，上半年累計營收19.98億元，年增率36.2％；其中第2季疫情高峰期間，單季營收10.8億元，年增63.8%，刷新單季紀錄。在成本方面，法人看好上半年國際油價走跌，申豐可望受惠，產品利差空間擴大，獲利表現可期。