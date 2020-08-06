統一除息首日 早盤填息五成

統一（1216）今（6）日除息，每股發放現金股利2.5元，除息參考價68.2元，早盤以69.6元開出，火速填息超過五成，填息之路邁出一大步。

受新冠肺炎疫情干擾，統一今年上半年呈現衰退，上半年累計營收為2,187.37億元，年減1.59%；第1季獲利也較去年同期下滑，每股稅後純益（EPS）降至0.78元。

不過，隨疫情趨緩，且進入夏天飲料消費旺季，統一6月營收386.2億元，年減0.6%，減幅收斂。展望第三季，趁暑假旺季，集團旗下7-ELEVEN、康是美等通路也積極推出各種優惠搶客，可望助攻業績。

另外，集團旗下統一超6月營收也恢復正成長，為216.8億元，年增0.49%；5日進行除息，正積極填息，今日早盤以277元開出，衝刺填息價位279元，惟盤中漲幅收斂，在平盤附近遊走。