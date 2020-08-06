快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

統一除息首日 早盤填息五成

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

統一（1216）今（6）日除息，每股發放現金股利2.5元，除息參考價68.2元，早盤以69.6元開出，火速填息超過五成，填息之路邁出一大步。

受新冠肺炎疫情干擾，統一今年上半年呈現衰退，上半年累計營收為2,187.37億元，年減1.59%；第1季獲利也較去年同期下滑，每股稅後純益（EPS）降至0.78元。

不過，隨疫情趨緩，且進入夏天飲料消費旺季，統一6月營收386.2億元，年減0.6%，減幅收斂。展望第三季，趁暑假旺季，集團旗下7-ELEVEN、康是美等通路也積極推出各種優惠搶客，可望助攻業績。

另外，集團旗下統一超6月營收也恢復正成長，為216.8億元，年增0.49%；5日進行除息，正積極填息，今日早盤以277元開出，衝刺填息價位279元，惟盤中漲幅收斂，在平盤附近遊走。

除息 營收 疫情

延伸閱讀

統一國際大樓單坪成交179萬元 寫下商辦交易新高

杰力Q2報喜 邁向填息之路

安集績優 填息動能強

亞航今除息 盤中完成填息

相關新聞

蘋概三王帶頭衝 台股開盤大漲91.94點

台股今（6）日開盤為12,894.24點，上漲91.94點；台積電（2330）開盤437.5元，上漲8.5元。

「這類型」基金上半年吸金1336億！下半年投資方向就看2重點

2020上半年，經歷中美貿易戰與新冠肺炎疫情，金融市場一度大幅受挫，根據晨星統計，股票型資產上半年失血近2900億新台幣，受創最深。但有趣的是，科技型股票基金卻在同期間，逆勢吸金1336.6億台幣，等於每天吸金7.4億元，成為上半年投資人最愛的資產類別。

台股迎1,200億股息活水

蘋果股價攻頂，美國那斯達克指數續改寫歷史新高，帶動台股昨（5）日續寫收盤新高12,802點。今（6）日、明（7）日兩天計...

新iMac亮相 台系鏈進補

蘋果在官網正式推出新款iMac，是蘋果下半年第一款新產品，規格全面升級。蘋果看好第3季來自Mac與iPad銷售成績，在新...

就市論勢／5G、半導體、伺服器 亮點

超級財報周的美國科技股果然眾望所歸，就算實體店面不開門做生意，網路服務需求大爆發，仍舊創造營收成長的亮眼表現。

超微衝市占 概念股聚光

超微（AMD）搶攻市占動作頻頻，傳出明年在台積電（2330）投片量翻倍成長，4日大漲7.3%再創天價，包括華擎、祥碩等概...

將發重訊 宏捷科、中美晶今停牌

砷化鎵代工廠宏捷科、太陽能廠中美晶昨（5）日公告，因有重大消息公告，今天暫停交易。市場推測，雙方可能有投資案或戰略合作等...

台股行情何時結束「看高價半導體」

針對近期台股不斷創高，永豐金控總經理朱士廷表示，台股近期飆漲就像噴水池水柱上的球，各國寬鬆貨幣政策不斷印鈔就像是不斷往上...

季報釋出 每股稅後盈餘創高股聚光

台股上市櫃公司第2季季報陸續釋出，投資人藉此檢視公司營運表現，立積（4968）等個股營運暢旺，締造業績新紀錄，每股純益創...

大同林郭文艷若再賣股 恐面臨董事自然解任

大同（2371）公司董事長林郭文艷此次申報持股轉讓高達近45%，若再有703張持股變動，將面臨持股變動超過選任時的二分之...

高價股添新兵！興櫃股后威鋒 今申請上市

台股高價股添新兵！臺灣證券交易所表示，目前貴為興櫃股后的威鋒電子（6756）送件申請上市，為今年來第6家申請上市的本土公...

經營權爭奪亂象叢生 公司發展協會提建言

為促進商業環境與資本市場發展，中華民國公司經營發展協會與福邦證券4日共同主辦「股東權益面面觀-從經營權爭議談起」論壇。會...

熱門新聞

中美晶、宏捷科重訊待公布 8月6日暫停交易

大立光轉旺 7月營收大增12％

合一警示要出關 卡位資金高檔追價

新iMac亮相 台系鏈進補

將發重訊 宏捷科、中美晶今停牌

大同林郭文艷若再賣股 恐面臨董事自然解任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。