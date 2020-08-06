長江水災過後、需求回升 水泥族群買氣轉強

水泥族群短線走強，個股今（6）日普遍走揚，在雙雄台泥（1101）、亞泥早盤帶頭領漲下，類股指數連三紅，漲幅1.1%。

昨日外資結束連四天賣超，大舉回補台泥，買超7,350張，投信、自營商也跟進，三大法人連央買超，累計買超8,994張。台泥今早盤表現強勢，放量上漲1.2%，創波段新高。台泥將12日上演除息秀，每股配發現金股利2.5元、股票股利0.5元。

亞泥、嘉泥、信大、環泥7月中旬先後除息，持續朝填息之路邁進，但在基本面穩健下，近期短線向上趨勢明顯。其中，亞泥今天早盤最高來到41.45元，不過盤中漲幅收斂，維持震盪小漲。

聚焦第3季，大陸南方爆發水災，因多地工程停工，造成需求停滯，7月各地水泥價格均有所下修。業者觀察，隨著災情告一段落，江蘇等華東地區遞延需求開始浮現，本週價格已小幅回漲，部分地區則維持高價位。

就去年同期來看，大陸去年第3季雨季長，今年雨季雖來得晚，但降雨強，業者預期，大陸整體價格上漲力道並不顯，呈現「量升價穩」的局面，真正漲價可能要等到第4季。