安集認列存貨跌價損失 股價重挫逾7%

太陽能模組廠安集（6477）公布第2季獲利創下單季歷史新高，但今（6）日股價卻是逆勢重跌，盤中一度大跌逾7%，主要由於該公司先前公布5月單月獲利衝高，但第2季季底認列部分存貨評價損失後，單季獲利低於市場預期，今反應股價重跌，惟公司表示，未來隨著後續存貨去化後，評價損失也會逐步回升。

太陽能模組廠安集第2季稅後純益0.77億元，較上季大增381%，也較去年同期增加37.5%，每股稅後純益0.82元，累計今年上半年稅後純益0.93億元，年減 17.7%，上半年每股稅後純益0.99元，也略低於去年上半年的1.2元。

今年第2季業績衝高主要是受惠遞延模組訂單開始出貨，加上併網前系統廠急拉貨，安集第2季營收、獲利明顯較上季成長，同創高。

安集公布第2季獲利創高，但股價卻出現重挫，主要由於該公司5月因股價短期震盪大，應主管要求公布單月獲利，而當時安集5月公布單月每股稅後純益已達到0.31元，市場先前預期安集第2季單季每股稅後純益有望在1元上下水準，甚至單季每股獲利有機會在1元以上，不過，昨日該公司公布第2季每股獲利0.82元，略低市場預期，因此，今日反應股價大跌。

該公司表示，主要由於每季季底都會有存貨評價，而第2季有提列部分的零組件的存貨跌價損失，但未來隨著存貨去化之後，評價損失也將會逐步回升。