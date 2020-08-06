蘋概三王帶頭衝 台股開盤大漲91.94點

台股今（6）日開盤為12,894.24點，上漲91.94點；台積電（2330）開盤437.5元，上漲8.5元。

日盛投顧說，加權指數守穩於5日線之上，多方仍有再次挑戰13,000點大關的企圖心，在跌破10日線之前，短線仍以震盪偏多格局看待。現階段類股輪動快速，追價操作強勢股仍宜控管資金水位。

後續選股方向，日盛投顧說，可關注5G趨勢受惠股、半導體、績優蘋概、生技醫材，及不受匯損干擾的營建類股；另外，近日逐漸步入第2季財報公告的密集期間，財報利多可望發酵，第2季營收成長、受法人買盤青睞，回測短期均線不破的個股，可多加留意。

群益投顧表示，可布局具備基本面成長題材者，留意強勢股月線前量縮止跌機會；個股大漲後，破月線易引發換股操作賣壓導致均線架構轉弱。留意法說會展望、7月營收、第2季財報偏多，但小心股價利多鈍化或爆量收黑壓力。