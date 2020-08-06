新iMac亮相 台系鏈進補

蘋果在官網正式推出新款iMac，是蘋果下半年第一款新產品，規格全面升級。蘋果看好第3季來自Mac與iPad銷售成績，在新產品鋪貨潮啟動下，為組裝廠廣達、背光模組廠瑞儀、機殼廠可成、電源供應器協力廠台達電等供應鏈旺季營運添動能。

根據蘋果官網公布的資訊，新款iMac採用新的英特爾第十代處理器，超微新款圖形處理器，還有1080p HD視訊鏡頭、新的揚聲器和錄音室等級麥克風，並全數搭載固態硬碟（SSD）儲存裝置。

根據蘋果官網報價，全新27吋iMac售價 5.79萬元起，21.5吋iMac和iMac Pro的更新機型售價分別為3.59萬元和15.99萬元起。

蘋果第3季除了推出新一代iPhone之外，也將陸續推出Mac與iPad系列新品，新產品因為單價高，加上開始鋪貨，市場看好，將會帶動相關供應商第3季業績成長動能。

尤其蘋果第2季來自Mac與iPad的銷售相當強勁。根據蘋果財報，第2季Mac營收年增21.6%至 70.79億美元。iPad營收年增31%至65.82億美元，隨著進入第3季返校潮旺季，加上歐美國家疫情再起，讓遠距上班、遠距教學需求不墜，消費者必須添購新設備，蘋果看好第3季來自Mac與iPad的銷售成績，可望推升蘋果筆電與平板電腦供應商的業績。

廣達董事長林百里上周表示，「宅經濟非常興旺，拉貨與訂單非常多。」廣達近期筆電出貨強勁，主要受到Chromebook需求帶動，Chromebook占整體出貨比重第1季不到兩成，第2季上升超過三成，Chromebook主要是為了教育市場，由於疫情影響，遠距教學、上班興起，意外帶動Chromebook熱賣。

展望第3季，廣達表示，第2季筆電出貨量基期已高，但第3季仍有機會再戰新高，主要是進入傳統出貨旺季，而且廣達有新客戶、新產品加入，較令人擔心的是，有些小零件IC產品缺貨，可能會影響到部分出貨量。至於伺服器產品仍持續成長。