台股迎1,200億股息活水

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果股價攻頂，美國那斯達克指數續改寫歷史新高，帶動台股昨（5）日續寫收盤新高12,802點。今（6）日、明（7）日兩天計有中華電、中信金、環球晶等總計1,219億元現金股息入帳，可望引領指數再戰「萬三」大關。

台股昨天在權王台積電、股王大立光等權值股領軍下，各類股齊揚，指數一舉衝破12,800點關卡，終場上漲92點、收12,802點，再創收盤歷史新高，成交量較前一日擴增至2,408億元。

台新投顧總經理李鎮宇表示，台股近兩日再度表現強勢，昨天再寫收盤新高，相對化解套牢籌碼。由於台灣第2季不受疫情影響，公司營運表現可望繳出佳績，預期8月財報偏向利多，台股短線仍偏多可望上演「有基之彈」。

就技術面分析，大盤先前回檔力守12,500點，反彈後收復5日、10日均線，9日KD值保持中線軸之上，周、月KD值向上，仍維持中多格局，本波指數一路沿著月線走揚，目前上升至12,406點，短線修正乖離之後，再度重啟漲勢，將上攻13,031前波高點。

台股 台積電

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