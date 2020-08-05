季報釋出 每股稅後盈餘創高股聚光

台股上市櫃公司第2季季報陸續釋出，投資人藉此檢視公司營運表現，立積（4968）等個股營運暢旺，締造業績新紀錄，每股純益創歷史新高，吸引市場目光。

據CMoney統計，截至今（5）日，第2季每股稅後盈餘創新高的標的有17檔，產業涵蓋資訊服務、半導體、電商、通信網路及各式電子零組件，當中，立積、勤凱、熱映累計每股純益（EPS）也同創新高，上半年獲利動能強勁。

在遠距教學、居家辦公趨勢下，立積WiFi 5、WiFi 6 的射頻前端模組出貨轉強，逐季繳出營運佳績，後市也備受期待，股價近月下檔月線有守，持續向上走揚，昨一舉突破今年高點，刷新歷史收盤新高。

勤凱因被動元件需求及新客戶、產品貢獻穩定成長，整體出貨量增加，上半年營收連月創高，獲利也隨之提高，股價3月下旬開始強勢回彈，高點推升至96.1元，惟6月上旬高點嘗試突破未果後，近月陷入量縮整理，表現溫吞。

熱映受惠於防疫需求，其耳溫、額溫等體溫量測產品熱銷，上半年賺進一個股本，創歷年新高，股價上半年也漲了7倍反映，不過在下半年首個交易日觸及高點157.5元後，隨即進入修正，近周更幾度回測百元關卡。

法人指出，居家辦公、宅經濟、生技防疫等為疫情衍生出的商機，有效挹注相關個股基本面表現，然需須留意的是，儘管相關商機仍未退燒，但個股仍須以合理的本益比評價，不宜過度樂觀看待未來三到五年的獲利估值，而投資人除了追蹤產業變化之外，也要留意季報公布時，市場對數據的反應。