券商調查：注重ESG的公司 較能抵禦新冠肺炎

新冠肺炎改變世界，投資人對於投資有了不同看法與標準，ESG投資可望更廣為世人重視，根據重量級券商報告顯示，多數投資人認為，注重ESG的公司較能抵禦新冠肺炎。凱基投信表示，新冠肺炎重新檢視企業對ESG的承諾是否為真，疫情讓生活型態改變，永續趨勢順勢崛起，另外注重永續發展的公司可望獲得政府組織優先援助。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘解釋，歐洲各國政府均提出財政刺激政策以拯救經濟，其中包含注重永續發展等原則。未來政府也可望將各公司ESG執行狀況作為援助考量標準，

深受臺灣投資人喜愛的高收益債券，擁有高配息優勢，劉書銘認為，全球金融市場儼然進入低通膨、低利率、低成長的「三低環境」，高收益債券投資策略應隨著市場更迭再進化，因應市場震盪加劇，加入高ESG評等篩選高收益債券，可望擁有較低波動、長線報酬較佳及下檔風險較可控的投資表現，以打造長期投資的永續價值。

近年來，高收益債的選債，除了一般的量化分析、評估財務狀況及觀察信用評等，更加入ESG評等選債，劉書銘說，於投資組合中涵蓋永續責任與影響力投資的概念，進化為風險較可控且兼顧「收益」與「公益」的高收益債券投資策略。

劉書銘進一步分析，當全球金融市場歷經疫情風暴後，ESG因子分析對於資訊揭露較不透明的高收益公司債更為重要，像是ESG評等較佳的發債公司，往往具備較好的財務體質，加上債券首重企業還本付息的能力，擁有較低的違約率可讓長期的報酬表現有更佳的能見度，這對於債券投資人而言是相對較安全的投資標的；若高收益債券基金投資組合納入高ESG評等債券，能讓投資人在滿足收益水準的同時，也兼顧較高品質的投資目標。