快訊

傳士官兜售機密作戰計畫 國防部：已報請檢察機關指揮偵辦

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

券商調查：注重ESG的公司 較能抵禦新冠肺炎

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

新冠肺炎改變世界，投資人對於投資有了不同看法與標準，ESG投資可望更廣為世人重視，根據重量級券商報告顯示，多數投資人認為，注重ESG的公司較能抵禦新冠肺炎。凱基投信表示，新冠肺炎重新檢視企業對ESG的承諾是否為真，疫情讓生活型態改變，永續趨勢順勢崛起，另外注重永續發展的公司可望獲得政府組織優先援助。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘解釋，歐洲各國政府均提出財政刺激政策以拯救經濟，其中包含注重永續發展等原則。未來政府也可望將各公司ESG執行狀況作為援助考量標準，

深受臺灣投資人喜愛的高收益債券，擁有高配息優勢，劉書銘認為，全球金融市場儼然進入低通膨、低利率、低成長的「三低環境」，高收益債券投資策略應隨著市場更迭再進化，因應市場震盪加劇，加入高ESG評等篩選高收益債券，可望擁有較低波動、長線報酬較佳及下檔風險較可控的投資表現，以打造長期投資的永續價值。

近年來，高收益債的選債，除了一般的量化分析、評估財務狀況及觀察信用評等，更加入ESG評等選債，劉書銘說，於投資組合中涵蓋永續責任與影響力投資的概念，進化為風險較可控且兼顧「收益」與「公益」的高收益債券投資策略。

劉書銘進一步分析，當全球金融市場歷經疫情風暴後，ESG因子分析對於資訊揭露較不透明的高收益公司債更為重要，像是ESG評等較佳的發債公司，往往具備較好的財務體質，加上債券首重企業還本付息的能力，擁有較低的違約率可讓長期的報酬表現有更佳的能見度，這對於債券投資人而言是相對較安全的投資標的；若高收益債券基金投資組合納入高ESG評等債券，能讓投資人在滿足收益水準的同時，也兼顧較高品質的投資目標。

債券 肺炎 疫情

延伸閱讀

永續型基金 投資新寵

ESG企業債 獲資金青睞

名家觀點／ESG時代...落實責任投資

富邦證券：後疫情時代 ESG企業投資價值浮現

相關新聞

高價股添新兵！興櫃股后威鋒 今申請上市

台股高價股添新兵！臺灣證券交易所表示，目前貴為興櫃股后的威鋒電子（6756）送件申請上市，為今年來第6家申請上市的本土公...

台股創收盤新高收漲92.38點 三大法人買超12.09億

台股今（5）日開高走高，晶圓雙雄台積電、聯電齊漲，股王大立光收紅，加上欣興、國巨等股強漲，指數震盪後再站上12,800點...

台股漲92點收12,802 再創收盤新高

亞洲股市今（5）日在美國那斯達克指數創高下普遍走高，台股也開高震盪走揚，終場上漲92.38點，收在12,802.3點，成...

權值股漲勢收斂 台股盤面呈個股輪動

台股今天上漲52點開出，早盤上漲一度突破百點、站上12800點大關，但中小型股稍作休息，權值股漲勢收斂；分析師認為，資金...

生技股續強 族群指數挑戰連六天走紅

生技族群本波跌深反彈，上市櫃生技股指數今（5）日都演出連六紅表現。其中上櫃生技股指數盤中漲幅逾2%，較上市生技股指數更強...

國安基金萬二護盤 財長：考量一夕變盤風險

台股穩站「萬二」高點，但國安基金暫不退場，對此，財政部長蘇建榮點出關鍵，他說，國安基金關注的是金融風險，資金行情帶動全球...

傳高通5奈米轉單台積電 外資終止連五賣、股價漲勢再起

台積電（2330）先進製程技術領先，市場傳出高通由三星5奈米製程開發不順，急找台積電救援，原預計在三星投產的數據機晶片「...

傳產拚補漲！外資喊儒鴻430元、億豐405元

台股電子股飆漲，傳產股將接棒！里昂證券和大和資本最新報告，看好成衣大廠儒鴻（1476）及窗飾大廠億豐（8464）營運加溫...

有投資台股的散戶，該跑了嗎？什麼現象代表股市過熱？股市大咖的建議

台股在上週二（28日）突然出現成交值暴增的現象，交易金額達3432.52億元，高低震盪將近500點，最後收在12586.73點。盤點市場行情卻發現，台積電雖強勢漲停表態，但下跌公司家數近期仍有增加趨勢，投資人須留意行情是否過熱。

台股為何強勁？ 財長蘇建榮：有兩因素

國安基金7月15日召開例行委員會議，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，打破慣例。財政部長蘇建榮今（5）日接受媒...

蘋概三王齊揚 台股漲52點開在12,762

昨日美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（5）台股上漲52.42點，指數開在12,762.34點，在主要類股齊揚、...

美股震盪收高 法人看台股偏橫盤整理

蘋果公司股價收漲0.7%，美股震盪收高，道瓊工業指數終場上揚164.07點。法人認為，台股月線走揚的支撐性尚存，大盤短線...

熱門新聞

美系外資喊百元+國家隊進場 欣興股價衝20年新高

半導體三雄齊漲…電子股夯 融資瘋搶

中美晶、宏捷科重訊待公布 8月6日暫停交易

台股為何強勁？ 財長蘇建榮：有兩因素

五大利多支撐 陳奕光：台股再戰13,000點

三檔創天價 多頭寵兒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。