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外資賣超大同10,828張、連十三賣 這幾家賣最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

大同（2371）經營權戰火延燒，加上董事長林郭文艷申報轉讓6,300張大同股票，持續壓抑股價走勢，今(5)日雖收在14.5元平盤，但盤中一度下滑至13.95元，創2017年11月以來的低點，外資單日賣超10,828張，連續13個交易日賣超，統計券商買賣超情況，包括摩根大通、花旗、野村、瑞銀等券商都是賣超。

大同已遭外資連13賣，合計賣超10萬1,613張，短線股價由21.6元附近拉回，近期跌勢加重，曾多日跌停，短線跌幅逾3成；外資今日持續賣超，統計外資券商買賣超情況發現，摩根大通賣超大同逾7,000張，花旗賣超也達千張，野村、瑞銀也是賣超，不過，瑞士信貸、高盛則是買超。

林郭文艷申報轉讓6,300張大同股票引來市場關注，根據大同最新董事經理人與大股東持股明細，截至今年6月底，林郭文艷持有大同股票14,004張，持股比約0.6%；但林郭文艷持股質押比重達9,931張，質押比近71%；林郭文艷申讓的股數約當個人持股45%。

大同發言體系表示，林郭文艷申報賣股，是將原本質設的股票賣出；市場解讀，可能是因大同股價近期暴跌，造成質設股票維持率大降，又無法補足保證金，遭銀行等金融單位強迫斷頭賣出。

大同 林郭文艷 外資

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