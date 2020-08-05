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千金股漲勢兇 祥碩仍居股后

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

千金股今（5）日盤中漲勢較大，股后之爭也在盤中持續拉鋸，祥碩（5269）在今日收盤仍居股后寶座。

今日千金股中，收盤漲幅分別為：信驊5.4%、祥碩5.3%、矽力-KY3.9%及大立光2.1%，僅譜瑞-KY收盤下跌0.8%。

祥碩今日股價在1,920至1,800元起伏， 收盤為1,885元；矽力-KY盤中股價為1,905至1,795元，收盤價為1,850元。兩檔股價在盤中相互超車，最後仍由祥碩勝出。

盤面焦點集中在台積電、聯發科與聯電三檔個股，五千金股因高價而鮮少有買盤大量挹注漲勢。不過，因IC設計股股本相對輕薄短小，所以，聯發科等股價波動對千金股也帶來影響。此外，買盤介入拉抬千金股後，也拉大整體股價漲升空間，對盤勢帶來正面助益。

祥碩 矽力 聯發科

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