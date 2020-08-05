千金股漲勢兇 祥碩仍居股后

台股在上週二（28日）突然出現成交值暴增的現象，交易金額達3432.52億元，高低震盪將近500點，最後收在12586.73點。盤點市場行情卻發現，台積電雖強勢漲停表態，但下跌公司家數近期仍有增加趨勢，投資人須留意行情是否過熱。

2020-08-05 10:25