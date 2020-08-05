合一警示要出關 卡位資金高檔追價

生技股持續強勢，部分資金今（5）日卡位合一（4743）， 期待明天解除警示後，股票交易活絡可再帶動股價漲勢。分析師表示，生技股近期走勢難以單純用基本面評估，尤其是遭警示後的解封是否一定會漲，還要受到短線交易與上檔套牢籌碼賣壓的考驗。

合一遭到警示後，改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

過往這種警示股往往容易下跌，但因部分生技股跌幅已深，加以新冠肺炎疫情並未完全舒緩，所以，生技股成為短線沖銷資金湧入標的，警示股反而成為盤面另類明牌；本周的中天與亞諾法遭警示且解除人工管制撮合後，股價連兩日仍表現強勢。

分析師說，今日合一盤中也衝上漲停板價， 追高在漲停板價成交的數量不少，也形成短線另一股賣壓； 加以連續上漲五天，高低價的差距已有五成，潛在賣壓也增加。雖然從技術面會先看接近股價反彈二分之一的變化，但目前仍以籌碼評估為主。