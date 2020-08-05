捷迅Ｑ2每股大賺1.9元 股價尾盤大漲5%

捷迅（2643）今（5）日公告第2季財報，單季稅後純益為5,690萬元，年增1.9倍；每股稅後純益（EPS）為1.9元，也較去年同期0.75元翻倍成長，創2015年第3季以來新高。

捷迅上半年稅後純益為8972.3萬元，年增1.64倍；EPS為3元。受財報激勵，捷迅今日股價震盪走高，尾盤拉升，漲幅達5%。

捷迅明日下午舉行將法說會，說明營運展現況及展望。

法人指出，空運價格第2季飆漲，主要受惠各國搶運防疫物資，帶動捷迅等空運承攬業者獲利攀高。同樣以空運為主的台驊，日前公布第2季稅後純益1.726億元，年增1.27倍，亦創單季新高。尚未公布最新財報的中菲行，市場亦看好其第2季活力表現。

法人觀察，空運價格自6月來價格已大幅度修正，不過，展望未來，來自筆電、半導體等電子零組件空運需求，有望支撐需求。