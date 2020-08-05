林郭文艷賣股 大同盤中跌至近三年低點

大同經營權之爭未解，近期股價重挫，讓公司派和市場派兩敗俱傷，大同董事長林郭文艷日前申報轉讓大同股票6,300張，更引發外界關注。大同股價不過歷經一天的短暫上漲，今（5）日受到林郭文艷賣股話題影響，再度遭遇賣壓狙擊，盤中失守14元，跌至13.95元低點，改寫近三年股價新低。

截至今年6月底，林郭文艷持有大同股票14,004張，持股比約0.6%；但林郭文艷持股質押比重達9,931張，質押比近71%；林郭文艷申讓6,300張，約當個人持股45%。大同發言體系表示，林郭文艷申報賣股，是將原本質設的股票賣出。

大同傳遭移出MSCI成分股，外資近期連連出脫持股，截至昨天，外資連12賣，持股比例下滑到36.5%，為近一年來低點，雖有投信進場小量承接，但仍舊難擋跌勢。

大同市場派三圓建設董事長王光祥、欣同及新大同負責人林宏信，雙雙透過《公司法》第174條之4規定，申請召開股東臨時會，大同公司已函覆經濟部，強調現有董事會可正常運作，以及重申剔除股東投票權，是依法有據。如今雙方能否在股臨會決勝，就待經濟部審核的結果。