五大利多支撐 陳奕光：台股再戰13,000點

台股今（5）日震盪走高，展望後市，第一金投顧董事長陳奕光認為，台股在五大利支撐下，8月有機會再挑戰13,000點，會走向大漲小回的盤堅格局，預期指數下檔在10日線有支撐。

陳奕光表示，第一大利多在於美國十年期公債來到0.51、黃金突破2020創下歷史新高、那斯達克指數也創下新高，目前全球資金來到最寬鬆的階段；第二利多則是台股擁殖利率優勢，集中市場殖利率達3.13%、台積電為2.34%，外資把台股當成43兆的債券池在買。

而第三至五項利多分別為：G2進入全面開戰，有利台灣、台股Re-rating的比價效應、新台幣升值，股市、房市熱，在利多支撐下將推升台股後續走勢。在類股方面，看好半導體、IC設計、PCB、LED、太陽能、營建資產、金融股、腳踏車、汽車零組件等，而可將ABF載板廠欣興（3037）視為5G手機的指標股。

後續觀察重點可以看黃金和新台幣的走勢，若黃金不漲、止升回貶則要留意資金行情會變慢下來；此外，台股成交量變化也可以持續留意，若成交量突破4,000億元則要小心。