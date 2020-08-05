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生技股續強 族群指數挑戰連六天走紅

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
上市櫃生技股指數今日演出連六紅表現，指數盤中漲幅逾2%，較上市生技股指數更強。路透
上市櫃生技股指數今日演出連六紅表現，指數盤中漲幅逾2%，較上市生技股指數更強。路透

生技族群本波跌深反彈，上市櫃生技股指數今（5）日都演出連六紅表現。其中上櫃生技股指數盤中漲幅逾2%，較上市生技股指數更強。

生技股「天國一輝（中天、杏國、合一、杏輝）」今齊步走揚。杏輝（1734）、杏國亮燈漲停，合一、中天盤中也強漲逾5%，漲出半根漲停。台生材、順藥亮燈漲停，亞諾法、懷特、美吾華也是盤中強勢股，漲幅3%到7%不等。

新冠肺炎疫情持續，國內境外移入案例連日來增加，機場入境全面普篩呼聲高，行政院院長蘇貞昌昨日未給答案，但有消息傳出有望列入本周院會議程，檢測族群為此股價受激勵。

生技族群本月來受惠疫情未歇，激勵買盤回溫。面對近日漲勢再起，法人呼籲投資人冷靜，選股還是要以基本面為主。另各家檢測廠商是否能真正受惠，最終還是要取決於產品開發及取得認證速度。

生技股 生技族群 疫情 新冠肺炎

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