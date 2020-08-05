傳高通5奈米轉單台積電 外資終止連五賣、股價漲勢再起

台積電（2330）先進製程技術領先，市場傳出高通由三星5奈米製程開發不順，急找台積電救援，原預計在三星投產的數據機晶片「X60」、及旗艦級處理器晶片「驍龍875」，將轉單給台積電生產，預計明年下半年產出；台積電利多消息不斷，今（5）日持續成為多頭領攻指標。

台積電股價在上周衝達466.5元歷史天價後出現休息，一度下滑至416元，昨日則是重啟攻勢，外資轉為買超10,534張，終止連五賣，股價上漲，市值收復11兆元。

台積電ADR周二收漲1.57%，收在80.19美元，台積電今日以430.5元開出，上漲5元，早盤一度拉升至433.5元，上漲8元，台積電開高走高，推升大盤指數一度衝高至12,816.39點，上漲106.47點，不過，台積電盤中漲幅收斂，大盤漲勢也收縮。

台積電先進製程包括7奈米、5奈米技術領先，相關產能也是滿載的情況。法人圈傳出，高通原本將交由三星代工的5奈米訂單，因三星開發進度問題，近期轉向台積電尋求協助，包括數據機晶片「X60」、及旗艦級處理器晶片「驍龍875」將大量轉單給台積電。

據指出，台積電5奈米製程產能爆滿，大多數產能都是供應蘋果，第3季有部分產能供應海思，第4季則全數是供給蘋果，明年第1季有部分超微的訂單，在產能爆滿下，台積電正在積極擴充5奈米產能。