快訊

華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞

傳高通5奈米轉單台積電 外資終止連五賣、股價漲勢再起

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
法人圈傳出，高通將原訂在三星投產的數據機晶片「X60」，以及旗艦級處理器晶片「驍龍875」大量回歸至台積電生產。（本報系資料庫）
法人圈傳出，高通將原訂在三星投產的數據機晶片「X60」，以及旗艦級處理器晶片「驍龍875」大量回歸至台積電生產。（本報系資料庫）

台積電（2330）先進製程技術領先，市場傳出高通由三星5奈米製程開發不順，急找台積電救援，原預計在三星投產的數據機晶片「X60」、及旗艦級處理器晶片「驍龍875」，將轉單給台積電生產，預計明年下半年產出；台積電利多消息不斷，今（5）日持續成為多頭領攻指標。

台積電股價在上周衝達466.5元歷史天價後出現休息，一度下滑至416元，昨日則是重啟攻勢，外資轉為買超10,534張，終止連五賣，股價上漲，市值收復11兆元。

台積電ADR周二收漲1.57%，收在80.19美元，台積電今日以430.5元開出，上漲5元，早盤一度拉升至433.5元，上漲8元，台積電開高走高，推升大盤指數一度衝高至12,816.39點，上漲106.47點，不過，台積電盤中漲幅收斂，大盤漲勢也收縮。

台積電先進製程包括7奈米、5奈米技術領先，相關產能也是滿載的情況。法人圈傳出，高通原本將交由三星代工的5奈米訂單，因三星開發進度問題，近期轉向台積電尋求協助，包括數據機晶片「X60」、及旗艦級處理器晶片「驍龍875」將大量轉單給台積電。

據指出，台積電5奈米製程產能爆滿，大多數產能都是供應蘋果，第3季有部分產能供應海思，第4季則全數是供給蘋果，明年第1季有部分超微的訂單，在產能爆滿下，台積電正在積極擴充5奈米產能。

台積電 奈米

延伸閱讀

有投資台股的散戶，該跑了嗎？什麼現象代表股市過熱？股市大咖的建議

為何老美看上台積電還拉台廠進5G大聯盟？故事要從川普這報告說起

台指期開盤上漲71點 台積電期貨開漲3元

台積電ADR周二上漲1.57% 聯電ADR跌1.65%

相關新聞

國安基金萬二護盤 財長：考量一夕變盤風險

台股穩站「萬二」高點，但國安基金暫不退場，對此，財政部長蘇建榮點出關鍵，他說，國安基金關注的是金融風險，資金行情帶動全球...

傳高通5奈米轉單台積電 外資終止連五賣、股價漲勢再起

台積電（2330）先進製程技術領先，市場傳出高通由三星5奈米製程開發不順，急找台積電救援，原預計在三星投產的數據機晶片「...

台股為何強勁？ 財長蘇建榮：有兩因素

國安基金7月15日召開例行委員會議，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，打破慣例。財政部長蘇建榮今（5）日接受媒...

蘋概三王齊揚 台股漲52點開在12,762

昨日美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（5）台股上漲52.42點，指數開在12,762.34點，在主要類股齊揚、...

美股震盪收高 法人看台股偏橫盤整理

蘋果公司股價收漲0.7%，美股震盪收高，道瓊工業指數終場上揚164.07點。法人認為，台股月線走揚的支撐性尚存，大盤短線...

全球景氣回溫 台股聚焦半導體、蘋概

歐美等主要經濟體近期公布的PMI經濟數據轉佳，顯示全球景氣已經逐漸擺脫疫情的干擾，且隨著醫療體系穩健應對、美股財報季普遍...

半導體三雄齊漲…電子股夯 融資瘋搶

內外資合流助攻，台股半導體三雄台積電、聯發科、聯電昨（4）日聯手飆高，激勵電子股成交比重居高不下，連11天衝破七成；投資...

有投資台股的散戶，該跑了嗎？什麼現象代表股市過熱？股市大咖的建議

台股在上週二（28日）突然出現成交值暴增的現象，交易金額達3432.52億元，高低震盪將近500點，最後收在12586.73點。盤點市場行情卻發現，台積電雖強勢漲停表態，但下跌公司家數近期仍有增加趨勢，投資人須留意行情是否過熱。

業績三增股 短線強棒

7月營收密集出籠，上市櫃公司營運表現備受矚目。截至昨（4）日為止，信邦（3023）、義隆、泰鼎-KY等，7月營收月增與年...

三檔創天價 多頭寵兒

美科技股續強，激勵台股昨（4）日重登5日線12,630點，盤面上，包括自行車、自動化、健身器材等後疫情時代展望佳族群同步...

台股三多頭力道會師 再度站上12,700點

台股昨（4）日在國家隊點火、配合外資轉賣為買、主力及散戶大軍力挺等三股多頭力道加持下，半導體股領軍開高收高，勁揚196點...

鈺齊夯 機構法人加碼

政府的勞退基金進出，總是市場矚目焦點。依據鈺齊-KY（9802）最新辦理的可轉債（CB）公開說明書，勞退近期大手筆加碼逾...

熱門新聞

聯電11天飆六成 當年的晶圓雙雄16年來為何步履蹣跚？

她32歲沒買過股票插不上同事話題 網友警告這樣做才可怕

半導體族群買氣回溫 六檔個股創收盤新高

林郭文艷申報轉讓大同持股6,300張 引起外界關注

百元不是夢！外資看欣興 喊到100元

半導體三雄齊漲…電子股夯 融資瘋搶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。