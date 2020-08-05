有投資台股的散戶，該跑了嗎？什麼現象代表股市過熱？股市大咖的建議

摘要 台股上週一度攀上「萬三」關卡，創新高後觸發獲利了結賣壓，指數爆量回測短期均線，散戶投資人應該跟進嗎？作者認為投資者必須清分辨清楚長期投資和短期投機的差異，並採取不同的操作策略，才是獲利的關鍵。

台股在上週二（28日）突然出現成交值暴增的現象，交易金額達3432.52億元，高低震盪將近500點，最後收在12586.73點。盤點市場行情卻發現，台積電雖強勢漲停表態，但下跌公司家數近期仍有增加趨勢，投資人須留意行情是否過熱。

這段急速噴出的走勢，吸引許多新手和年輕人投入股市。甚至是因為敢買，敢追強勢股而在短線交易滿載而歸，但我想強調的是——短期盈虧，並不代表操作手法高明。

很多人看到上升就急著想追，下降時又害怕殺出，我雖然不認為追漲殺跌一定會賠錢，但散戶往往受限於這樣的思維，而無法成為股市中的贏家。

投資者自身必須清楚長期投資和短期投機的差異，並採取不同的操作策略，以下是我的建議：

一、漲勢末段、震幅激烈，同時也是最容易發生泡沫，很多股價表現可能偏離基本面，現階段已經不適合長期投資。

二、基於漲幅已大，仍有不少人不想離場，形成高檔整理格局，這時的操作方法要傾向來回進出，別預設過高的投報率。

三、一些科技強勢股迄今尚未休息，大型傳產及金融股則表現有限，類股輪動仍有機會，屆時須提高警覺，補漲行情代表景氣已在末升段。

四、長期而言，原物料和基本金屬的行情在蠢蠢欲動，投資人可以適時佈局。

五、台股指數突破歷史新高之後，並非所有的企業股價皆跟上漲勢，各產業、公司的獲利和展望也大不相同，所以選股難度持續升高，半導體、5G，自駕車、雲端、高速運算皆是主流趨勢。

現階段的策略並不適合投入大盤指數的ETF（相對在高檔，漲幅空間有限），反而是特殊族群、主題的ETF比較有利潤空間，可以採取分批佈局，搭配個股操作。

以目前的大盤位置而言，股票部位不能超過五成，降低核心持股比重，維持打帶跑的戰術。頭部徵兆反映市場高度樂觀，成交量連續暴增，卻頻留上影線，融資餘額大幅增加，代表股價超漲之後，出現高檔震盪和獲利了結的賣壓，投資人須謹慎以對。

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