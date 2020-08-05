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全球景氣回溫 台股聚焦半導體、蘋概

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
投顧分析，美國股科技類股在蘋果帶頭下，財報普遍優於預期，可望激勵台股再度走揚。歐新社
投顧分析，美國股科技類股在蘋果帶頭下，財報普遍優於預期，可望激勵台股再度走揚。歐新社

歐美等主要經濟體近期公布的PMI經濟數據轉佳，顯示全球景氣已經逐漸擺脫疫情的干擾，且隨著醫療體系穩健應對、美股財報季普遍優於預期，推升蘋果、微軟等個股強勢帶動那斯達克指數再創新高，統一投顧認為，台股買盤逐漸回歸，再度突破短線壓力，後市仍應樂觀看待。

統一投顧表示，為化解疫情升溫對經濟的影響，多位聯準會分行總裁呼籲增加財政支出；聖路易分行總裁Bullard及達拉斯分行總裁Kaplan皆表示，並無數據證實每周600美元的額外失業補助會傷害整體就業市場，為度過經濟困境應延續甚至擴大此方案，另外，歐元區7月PMI終值為51.8，出現近一年半以來首度擴張，主要受惠產出和新訂單2年以來的首度增長，7月製造業整體回升，且細項當中就業指數也有小幅上升，顯示疫情對經濟的負面影響有逐步淡化趨勢。

台股目前沿月線向上盤堅趨勢不變下，再度攻克短期均線賣壓，且量能並未爆量，類股健康輪動，買盤仍緩步加溫。在各期均線持續多頭排列，月線及季線持續走揚下，多頭持續掌控盤勢節奏，仍建議逢回偏多操作。

統一投顧指出，整體來說，雖然國內近期確診小幅攀高，造成近期指數上下波動，但總體風險可控，考量美國股科技類股在蘋果帶頭下，財報普遍優於預期，推動那斯達克指數再創新高，可望激勵台股再度走揚，整體多方格局不變，加上各國公布的PMI數據屢傳佳音，景氣回溫可期，指數逢拉回均為良好進場買點，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

蘋果概念股 台股 疫情

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