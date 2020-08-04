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【房市熱翻1】買房小心淪幫政府打工 專家建議這兩種人此時進場

下半年展望佳 自行車、自動化、健身器材族群強勢演出

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

美科技股續強，激勵台股今（4）日重登5日線12,630點，自行車、自動化、健身器材等後疫情時代展望佳族群同步走強，美利達（9914）、亞德客-KY、岱宇等三檔個股更強勢創天價，成為多頭關注焦點。

受惠於新冠肺炎疫苗傳出新進展、製造業數據超標，以及科技股財報亮麗等利多加持，美那斯達克、費半指數再創歷史新高，台股今日由台積電、聯發科、聯電等電子權值股領攻，終場上漲196點，收復前一天失土，維持強勢整理格局。

盤面上各類股百花齊放，電子次族群以晶圓代工、IC設計、面板、ABF基板等表現相對強勢，傳產族群除防疫概念股外，就以財報亮麗、下半年能見度高的自行車、自動化、健身器材等三大族群走勢最為整齊。

全球在後疫情時代吹起健身風潮，自行車產業榮景由通勤、入門產品，擴增至中高階、電動車款，加上零組件缺貨緩解，近期內外資法人不斷調高相關個股獲利及評價，最強的美利達今日大漲23元，收在283元天價，至於巨大、桂盟也蓄勢挑戰掛牌後歷史新高。

歐美地區線上家用健身器材需求持續延燒，且實體經銷通路訂單逐步恢復，岱宇因旗下SOLE、XTERRA及SPIRIT品牌出貨暢旺，近期股價呈現45度角盤堅，今日收79.7元締造新猷，力山、喬山等同步拉出一根長紅棒。

自動化族群由財報、後市展望俱佳的亞德客-KY扮演領頭羊，今日強漲32元，收642元，創歷史天價，明（5）日將舉行法說會的上銀、大銀微系統，在短多買盤提前卡位下，股價聯袂收高。

大型本國投顧認為，台股短線適逢第2季財報、7月營收數字進入緊鑼密鼓公告階段，加上各家上市櫃公司陸續召開法說，勢必影響個股走勢，建議選股完全回歸基本面，可參考法人動態，逢低承接質優股票。

財報

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