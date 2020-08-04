外資買超聯發科4,119張 市值4個多月來激增7,293億

聯發科（2454）從3月19日低點273元一路走高，逐步朝千金股靠攏，且續創波段收盤新高，今(4)日收在732元，上漲36元，漲幅5.17%，外資買超4,119張，統計從低檔走揚以來，4個多月的時間，市值激增7,293億元，擠下鴻海成為台股第二大市值公司。

聯發科第2季獲利73.1億元，創近八季高點，每股純益4.58元，累計上半年每股純益8.22元；以美元對新台幣匯率1比29.2元計算，聯發科預估第3季業績將落在825~879億元間，季增22~30％，挑戰單季歷史新高，較去年同期成長23~31％，毛利率預估為43％正負1.5個百分點。

外資近期陸續調高聯發科目標價，最高喊上1,200元，目前已有5家外資目標價約在800~1,200元間，外資喊千金，加上法說會釋出的展望樂觀，是推升股價的重要因素。

聯發科今日以703元開高，收在今日的最高價位732元，持續創收盤波段新高價，市值則增達1兆1,630.74億元；三大法人今日全數買超，外資買超4,119張，投信買超77張，自營商買超151張，三大法人合計買超4,347張。

聯發科在股價走揚下，市值也跟著水漲船高，股價從3月19日的273元一路走高，大漲459元，漲幅達168%，市值更是大增7,293億元，從不到5,000億元，一路增達兆元以上，且擠下鴻海成為第二大市值公司，今日除了外資買超之外，國家隊也點火買進，推升股價大漲。