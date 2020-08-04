半導體族群買氣回溫 六檔個股創收盤新高

台股近日多空交戰，下檔十日均線有守後，指數今（4）日收紅消化昨日百點跌幅，盤面族群多點開花，力旺（3529）、聯詠等高價半導體股震盪走強，再創歷史收盤新高，維繫多方行情。

美股多方續航，亞股隨勢走升，三大法人跟漲敲進，加權指數開高走高，於盤上高檔震盪，午盤後持續拉升，終場漲196點，收在12,709點，成交2,115億元，收復所有均線。

族群上，主流半導體族群買氣回溫，高價利基股尤獲資金青睞，據CMoney統計，今有八成百元半導體股以上漲作收，當中包括力旺、立積、聯詠、鈺太、瑞昱、世芯-KY等油門加重催動，紛創歷史收盤新高。

力旺放量攻高，反映業績前景，近午盤時即鎖上漲停價位583元；瑞昱產品市占提升，展望獲市場認同，股價自上周四起走揚；聯詠具成長空間，帶動部分外資上調評等，計已連五漲；在市場資金積極卡位下，相關個股除寫新紀錄，也將分別挑戰600、400、300元，吸引市場目光。