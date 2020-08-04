她32歲沒買過股票插不上同事話題 網友警告這樣做才可怕

台股近期表現相當優異，甚至還在7月底以12686.36點寫下歷史新高點，許多股民荷包賺滿滿，不過有位女網友自曝從來沒有買過股票，和友人吃飯時對方都在談論股票，讓她完全插不上嘴，她無奈地在PTT貼文問網友「32歲還沒買過股票會很丟臉嗎？」

原PO在「WomenTalk」板表示因為近日股票的表現，讓她在和同事吃飯時發現對方都在討論股票、美股、ETF等等，甚至身邊一些女生朋友第一次買股票就賺了一筆，讓32歲從沒買過股票的她在旁邊都插不上話，原PO有些不好意思的說「過了30還沒碰過股票也不太懂，是不是蠻丟臉的？有人跟我一樣沒買過股票嗎？大家會想跟上潮流嗎？」

貼文一出引來許多網友的討論，「身邊的朋友也是討論這些話題」、「32沒買過，未來應該也不會碰吧」、「沒賺錢的才丟臉，買一堆結果賠一屁股是有啥用」、「賠的人一大堆，沒自信不買也沒差啊」、「不會，亂買賠光也沒比較好」、「為什麼一定要買？」、「買的一堆賠錢，但你批踢踢看不到，還是腳踏實地賺錢好吧」、「不會啊，朋友都在聊買精品、買名牌，我寧願買夜市」

還有人規勸原PO理財千萬要小心謹慎，「還好，賺錢的途徑很多，不懂還跟風買才可怕，賠到脫褲子的很多」、「不會，每個人理財方式不同，投資不是只有股票能選擇，重要的是適合自己」、「都不懂可以看看各產業龍頭就好，你是投資理財，不是拿存款賭博」、「不用買股票啦，我都買房出租賺比較實在」、「不懂的東西不要碰，碰之前先研究，永遠不嫌晚」。