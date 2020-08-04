台股漲近200點、收復5日線 後市看外資

台股今（4）日在美國股市因為新一輪紓困計劃恢復磋商，加上蘋果股價創高激勵下，早盤開高，大盤在電子類股帶動下，指數緩步墊高，終場指數上漲196點，收在12,709點，收盤再度回到5日線之上。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前大盤短、中、長期均線維持多方排列，但從量價角度來看，本周二個交易大盤呈現價漲量縮、價跌量增的成交量，整體量價結構不佳，日線的RSI指標雖然維持在多方區，但KD指標目前也呈現交叉往下。

資金面上，新台幣雖然仍維持升值趨勢，投信維持加碼，外資未平倉多單也加碼，但近期外資在現貨市場仍未明顯加碼，因此，總體來說，整體盤面上雖然多方仍然掌控盤面，但上漲的不確定因素已經慢慢浮現，後續量能、指標、外資態度仍否再轉為對多方有利，為後續觀盤重心。

歐元區7月製造業採購經理人指數（PMI）終值，由6月的47.4回升至51.8，為去年1月以來首見升破50榮枯線；美國7月製造業PMI，也由6月的49.8上升至50.9，台灣7月製造業採購經理人指數（PMI）也中斷連續3個月緊縮轉為擴張，指數攀升6.9至54.1，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用轉為擴張，也顯示本季基本面逐漸轉好，後續若能持續回溫，預期台股在歷經資金行情推升的行情下，本季有機會走基本面行情。