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台股收復5日線收漲196.89點 三大法人買超75.44億
台股今（4）日開高走高，權王台積電（2330）、聯發科、聯電等股領軍上攻，終場收復5日線，站上12,700點大關，以12,709.92點作收，上漲196.89點，成交量2,115.11億元；三大法人買超75.44億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超54.68億元，投信買超8.12億元，自營商買超（合計）12.64億元，其中自營商（自行買賣）買超5.2億元，自營商（避險）買超7.43億元。
台股今日以12,577.88點開高，晶圓雙雄、聯發科為盤面上多頭指標，蘋概股部分也有表現，鴻海、大立光收紅，和碩、緯創、玉晶光、美律等股齊揚，台積電收在今日最高，尾盤再推升大盤，終場收12,709.92點，漲幅1.57%。
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