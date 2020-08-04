台股收復5日線收漲196.89點 三大法人買超75.44億

當大家都關注台股的護國神山台積電市值不斷改寫新高、股價屢創驚奇之際，另一家晶圓代工廠聯電（2303），近期也成為市場關注焦點。聯電與台積電過去號稱「晶圓雙雄」，30多年前，聯電的股價曾漲到188元，台積電上市後兩家的獲利表現與股價始終在伯仲之間，堪稱當時科技佳話。只不過，30年過去，台積電市值破10兆元，是聯電的36倍，股價是16倍，不禁要問，兩家都專注晶圓代工，為何如今成就大不同？

2020-08-04 13:09