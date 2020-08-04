快訊

不斷更新／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

台積電收425.5元、上漲9.5元 市值收復11兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

蘋果股價周一收在435.75美元，上漲2.5%，創下新高，蘋概三王今（4）日齊漲作收，台積電（2330）開高走高，以425.5元作收，上漲9.5元，漲幅2.28%，市值收復11兆元。

蘋果新iPhone推出時間將會延後幾周的時間，最新消息則是傳出，今年新機將分兩次推出，先以兩款6.1吋新機上市，接著再推出6.7吋和5.4吋的新機；但蘋果股價仍是持續創高，台股蘋概股今日也受到激勵。

台積電股價在上周衝達歷史天價後，在外資連五賣下，股價出現回檔休息，今日則是再度展現攻勢，早盤以421.5元開高，終場收在今日最高的425.5元，收復5日線，市值回升至11兆333億元。

鴻海今日以78.1元作收，上漲1元，漲幅1.29%；大立光收在3,815元，上漲15元，漲幅0.39%；蘋概三王齊收紅，蘋概股也有表現，和碩收漲2.73%，緯創收漲3.39%，玉晶光收漲3.89%，美律收漲4.67%。

美律第2季稅後純益3.02億元，季增539%，每股純益1.47元，第3季電競耳機、TWS耳機大幅成長，將推升下半年營運比上半年優，法人預估，美律第3季營收將達百億元，可望季增55%，約與去年同期持平，基本面題材激勵今日股價漲勢。

台積電 美律

延伸閱讀

台積電、聯發科領軍 台股大漲196點收12,709

華為採用聯發科5奈米晶片有影？業界存疑

台積電等20大出口商是繳稅大戶 去年貢獻2,106億元

台積電回神漲近2% 台股大漲逾百點

相關新聞

台股站穩一萬二 戴誠志：是相當合理的位置

京城銀行今舉行法說會，京城銀行董事長戴誠志今受訪表示，認為台股在一萬兩千多點的水位，「對台灣來講是相當合理的位置」。

台積電回神漲近2% 台股大漲逾百點

台股今（4）日以上漲64.85點開出，開在12,577.88點，早盤大漲百點，收復5、10均線，台積電（2330）漲近2%，聯電、聯發科也持續有買單點火，帶動指數開高走高。

外資變臉 大賣台股302億元

全球疫情蔓延疑慮再起、影響未來經濟走勢與信心，外資昨（3）日鎖定台積電並擴大賣超台股302億元，為最近二個月單日最大賣超...

樂觀28奈米動能 高盛調升聯電目標價至32元

外資昨（3）日擴大調節台股，鎖定權王台積電等大型股大幅賣超，但台灣晶圓代工二哥聯電逆勢獲高盛證券升評，樂觀28奈米動能優...

廣達貼息 代工股王換人

廣達昨（3）日除息，意外爆量重挫，終場大跌5.7%、收73.6元，「台股代工股股王」寶座讓給鴻海。值得注意的是，廣達昨天...

光通訊、網通設備族 搶鏡

台股昨（3）日受制於外資連五賣，壓抑大型權值股走勢，指數回測10日線12,513點，市場資金轉戰本波漲幅有限的光通訊、網...

生技股轉強 留意基本面

新冠肺炎疫情恐再次爆發，上市櫃生技醫療指數昨（3）日雙雙逆勢抗跌，居類股漲幅之冠，經上月修正的合一（4743）、美德醫療...

創意、日月光、世芯 法人挺

外資賣壓傾瀉，台股昨（3）日開低走低大跌百點，但全球5G加速升級，法人逆勢看好創意（3443）、日月光投控、世芯三大概念...

台股收復5日線收漲196.89點 三大法人買超75.44億

台股今（4）日開高走高，權王台積電（2330）、聯發科、聯電等股領軍上攻，終場收復5日線，站上12,700點大關，以12...

台積電、聯發科領軍 台股大漲196點收12,709

台積電今（4）日回神，上漲9.5元或2.2%，帶動台股開高走高，尾盤在買單敲進下，加權指數終場收在最高點，站上12,700關卡，以大漲196.89點作收，收在12,709.92點，成交量達2,115.11億元。

聯電11天飆六成 當年的晶圓雙雄16年來為何步履蹣跚？

當大家都關注台股的護國神山台積電市值不斷改寫新高、股價屢創驚奇之際，另一家晶圓代工廠聯電（2303），近期也成為市場關注焦點。聯電與台積電過去號稱「晶圓雙雄」，30多年前，聯電的股價曾漲到188元，台積電上市後兩家的獲利表現與股價始終在伯仲之間，堪稱當時科技佳話。只不過，30年過去，台積電市值破10兆元，是聯電的36倍，股價是16倍，不禁要問，兩家都專注晶圓代工，為何如今成就大不同？

信驊目標價 大小摩砍到1,440元、1,100元

信驊（5274）第2季賺近一個股本，但7月營收放緩，摩根士丹利、摩根大通最新報告均調降目標價，分別從1,660元降到1,440元、1,300元降至1,100元，里昂證券也重申「賣出」、目標價1,000元，不過信驊今（4）日利空出盡，跟隨台股反彈。

熱門新聞

外資賣超304億 賣超最多是這檔

外資變臉 大賣台股302億元

南電漲停衝9年高點 法人估今年獲利拚9年新高

外資連五賣、合計賣超台股555億 法人這麼看

樂觀28奈米動能 高盛調升聯電目標價至32元

外資大賣304億 賣超前30名金融股占一半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。