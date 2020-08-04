台積電收425.5元、上漲9.5元 市值收復11兆

蘋果股價周一收在435.75美元，上漲2.5%，創下新高，蘋概三王今（4）日齊漲作收，台積電（2330）開高走高，以425.5元作收，上漲9.5元，漲幅2.28%，市值收復11兆元。

蘋果新iPhone推出時間將會延後幾周的時間，最新消息則是傳出，今年新機將分兩次推出，先以兩款6.1吋新機上市，接著再推出6.7吋和5.4吋的新機；但蘋果股價仍是持續創高，台股蘋概股今日也受到激勵。

台積電股價在上周衝達歷史天價後，在外資連五賣下，股價出現回檔休息，今日則是再度展現攻勢，早盤以421.5元開高，終場收在今日最高的425.5元，收復5日線，市值回升至11兆333億元。

鴻海今日以78.1元作收，上漲1元，漲幅1.29%；大立光收在3,815元，上漲15元，漲幅0.39%；蘋概三王齊收紅，蘋概股也有表現，和碩收漲2.73%，緯創收漲3.39%，玉晶光收漲3.89%，美律收漲4.67%。

美律第2季稅後純益3.02億元，季增539%，每股純益1.47元，第3季電競耳機、TWS耳機大幅成長，將推升下半年營運比上半年優，法人預估，美律第3季營收將達百億元，可望季增55%，約與去年同期持平，基本面題材激勵今日股價漲勢。