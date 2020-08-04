台積電、聯發科領軍 台股大漲196點收12,709
台積電今（4）日回神，上漲9.5元或2.2%，帶動台股開高走高，尾盤在買單敲進下，加權指數終場收在最高點，站上12,700關卡，以大漲196.89點作收，收在12,709.92點，成交量達2,115.11億元。
盤面上，除台積電（2330）領軍外，聯發科、聯電也同步走揚，PCB相關的欣興、南電、景碩等也有不錯的漲幅；此外IC設計的世芯-KY、創意、譜瑞-KY等走高。
展望後市，統一投顧指出，雖然國內近期確診人數小幅攀高，造成昨日指數拉回，但總體風險可控。在美國科技股獲利佳，帶動美股持續上揚，且昨日公布ISM製造業指數超乎預期、非農就業報告也將偏多下，仍是多方格局。考量台股中期均線多頭排列下，指數拉回，是提供良好進場買點，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。
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