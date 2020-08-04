大盤攻過昨日高點 永豐投顧：8月上半月台股仍偏多

外資昨（10）日雖大賣超台股，但大盤今日表現強勢，盤中最高點超過昨日高點，化解昨日大部分套牢籌碼。法人表示，第2季台灣不受疫情影響，公司表現可望繳出佳績，8月中的財報情況偏向利多，故上半月台股仍偏多。

永豐投顧表示，獲利優良的公司往往提前召開法說並公布獲利，詳細內容仍要到8月中才揭曉，或是毛利率與市場預期有差距，或是費用率與預期不同，財報公布常是股價大幅調整的時間。

8月的台股走向，永豐投顧說，資金行情還是根本，台股無論在股息殖利率或是股價淨值比上，都有值得投資的價值，就股息殖利率來看，13,441點還有3%，加權指數本值比推到歷史高點，台股可上看14,462點，所以上方空間不是問題。

其次，就全球經濟與股市獲利節奏來看，第二季是谷底，未來第三季乃至2021年，趨勢都是向上，所以股市上行也是大勢所趨。

不過，中短期有變數需要注意，第一是美國總統選舉，8月民主共和兩黨都將正式推出候選人，競爭進入短兵相接，而以目前川普與拜登的支持度來看，川普居於下風，川普政策偏向華爾街，倘若投資人對川普選情失去信心，9月以後行情必有震盪，故8月下旬應該轉趨保守。

永豐投顧表示，8月行情多方先占上風，上半月有利，下半月進入保守，指數區間看12,500點至13,000點，可能多次嘗試站穩13,000點新高。至於選股，市場主流在電子股，台積電是指標，不過外資對台積電的熱情不能趕上股價，中大型IC設計有望接棒。另外，生技股投機調整隨「天國一輝」重跌後可望消散，但是疫情不散，有本質、迎合市場需求的生技股可望出線。