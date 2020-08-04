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聯電11天飆六成 當年的晶圓雙雄16年來為何步履蹣跚？

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導

當大家都關注台股的護國神山台積電市值不斷改寫新高、股價屢創驚奇之際，另一家晶圓代工廠聯電（2303），近期也成為市場關注焦點。聯電與台積電過去號稱「晶圓雙雄」，30多年前，聯電的股價曾漲到188元，台積電上市後兩家的獲利表現與股價始終在伯仲之間，堪稱當時科技佳話。只不過，30年過去，台積電市值破10兆元，是聯電的36倍，股價是16倍，不禁要問，兩家都專注晶圓代工，為何如今成就大不同？

聯電近期成台股焦點，近11個交易日，股價自16.4元低檔，強漲至25.8元，漲幅近6成，平均單日成交量逾20萬張，比7月的台積電漲36%還強。因此又出現外資報告力推的榮景，今（4）日聯電盤中股價更改寫16年新高。你沒看錯，今天聯電盤中的25.8元，就是這16年來的最高，對照台積電16年前同一時間股價是42元左右，現在已增值10倍，到420元，聯電還在這，足見聯電這16年間真的是沉腄了。

聯電創立於1980年，是台股第一家掛牌的半導體股，股號是電子股的第三號、2303，上市時間比台積電還更早。聯電前董事長曹興誠，其實是當年最先提出晶圓代工構想者。他當年甚至有向還在美工作的台積電創辦人張忠謀請益。張一開始對此模式並不認同。後來張忠謀受邀回台出任工研院院長及聯電董事長，1986年又創立了台積電，相較於以整合元件製造（IDM）、開發自家處理器與記憶體產品的聯電，台積電則專攻晶圓代工。

兩家都是晶圓代工，但經營模式還是不同。曹張兩人的瑜亮情節，「晶圓雙雄」時代正式展開。晶圓雙雄當年因為實力相當，曹興誠與張忠謀兩人因此成媒體寵兒。後來台積電專注晶圓代工的成功，也成了聯電的借鏡。

1995 年聯電放棄經營自有品牌，轉型為純專業晶圓代工廠。但蓋晶圓廠要花很多錢，於是聯電有了與 IC 設計公司合資開設廠的法，一來解決了籌資問題，二來可以綁住客戶、綁住訂單。聯電當時與IC 設計公司合資成立聯誠、 聯瑞、聯嘉等晶圓代工公司。

聯電的創舉在當時確實吸引到投資人，不過，後來因為內部自行成立的IC設計部門，反引發客戶擔心技術被偷的疑慮。儘管聯電之後將此部門分割出去，分別成立的聯發科、聯詠、聯陽、智原等「聯家軍」，仍難獲大客戶的認同，退回續走台積電的路線時，在技術及客戶都已落後一大截。

在晶圓雙雄時期，聯電的技術並不輸台積電。2000年初期，兩家公司的表現不會差很遠，聯電即使屈居第二，股價也至少可以維持在台積電的一半。2003 年，台積電在銅製程出現大突破，代表性的 0.13 微米自主製程技術亮相，客戶訂單蜂湧而至，台積電自此拉大與聯電的距離，聯電的股價在之後至今開始出現明顯的差距。台積電這16年來不但穩坐一哥，與聯電的市值一路拉開，成為不可一世的全球霸主。

現在的聯電最引以為傲的是28奈米，這個技術是自2014年開始量產，至今已經是相當成熟的技術，對照台積電的28奈米，早在2011年即進入量產，現在早就不是主要營收，而是7奈米以下的先進製程。聯電至今還是未能進入先進製程技術之列，也是營收跟獲利無法與台積電拉近的主因。

聯電積極利用策略性投資布局多樣晶片應用，例如網路通訊、影像顯示、PC 等領域，針對較小型 IC 設計業者提供多元化的解決方案，等於專吃台積電不想做的訂單。

晶圓雙雄相爭30年，從過去的平起平坐，至今變成市值差距36倍的大雄與迷你小雄，之間的差距多少也代表兩家公司的策略影響了最近16年的變化。

台積電所專注的晶圓代工，多年來始終沒有分心，獲得客戶的信任，一步步擴大在市場上的影響力，先後追上三星及英特爾，非當初以資本角度出發所能看到的視野；聯電策略上選擇向上游投資，衍生出IC設計公司等聯家軍集團，未料，資金、人才問題，使其一邊被技術綁手，另一邊又被有限的客戶綁腳。曾經的「晶圓雙雄」強權年代，在台積電一雄獨大後，還要多久會出現新挑戰者，10年、20年？拭目以待。

台積電 聯電 晶圓代工廠

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