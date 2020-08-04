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外資擴大對日月光賣超 股價跌破月線

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台股集中市場指數今（4）日盤中上漲逾120點，但封測指標股的日月光控股（3711）股價表現相對弱勢，主要由於該公司第2季整體業績表現雖然優於預期。不過，市場法人認為，下半年仍將因華為禁令，使得下半年營運表現仍有變數，昨（3）日外資對該股單日賣超創轉為控股公司以來，外資最大賣超，衝擊股價今日相對大盤弱勢。

日月光股價自7月底高點77.6元緩步下修，今日股價盤中跌破月線支撐71.5元，股價今日盤中低點來到70.4元，盤中跌幅約1%至2%，和今日台股集中市場指數一度大漲逾120點，呈現相對弱勢。

以外資動向來看，外資昨日單日一口氣大賣日月光控股多達21,194張，是該股2018年轉換成為控股公司以來，單日最大外資賣超，也影響股價近日持續走弱，市場分析師認為，在基本面後續仍待觀察，但籌碼面上外資近日站在調節方來看，3日並擴大賣超幅度來看，後市外資是否連續賣超該股，將是股價表現的重要關鍵。

市場分析師表示，日月光第2季的毛利率、營益率均優於預期，第2季稅後純益69.37億元、單季每股稅後純益1.6元，均高於市場先前預估表現，累計上半年每股稅後純益2.5元。

不過，展望第3季，市場法人認為，雖然日月光第2季展現不錯的營運績效表現，但是8月下旬後，華為禁令將是該公司營運上的不確定因素，因此，近日外資出現對日月光的調節動作。

外資 日月光

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