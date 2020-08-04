投資要選「高富帥」 法人建議可長抱尖牙股指數

根據美銀美林7月全球經理人投資調查，有七成投資人認為美股太貴，但若再問在不可預測環境下相對可靠的投資時，醫療照護、美股、科技股仍是投資人列為首選標的；統一投信表示，下半年大方向看的是疫情與經濟的拉鋸，股市戰局是估值與獲利的拉鋸，投資標的建議選擇具「高富帥」特質的尖牙股指數。

統一投信指出，「高富帥」標的怎麼選？「高」指的是高獲利成長率，尖牙股指數成份股包括輝達、特斯拉、臉書、亞馬遜、蘋果、谷歌等陸續公布財報優於預期，由於企業營運成長前景樂觀，根據彭博（8月3日）未來12個月預估獲利成長率，尖牙股指數持續上修至42%，遠高於那斯達克100指數的22%、標普500指數的11%。

「富」指現金流充裕，例如蘋果、谷歌因現金滿滿，在華爾街有「現金之王」稱號；統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，從營運現金流量/淨利比例來看，代表企業每一塊錢稅後淨利實質上賺進多少現金，數值在0.8以上為佳，觀察尖牙股指數十檔成份股近三年來各季度數值，除了網飛與特斯拉仍處於高度擴張的投資階段，其他公司數值多半是在1.5以上，顯示這些公司透過營運創造現金流的能力非常強。

「帥」則是指顏值破表、人人愛，尖牙股目前在美股是法人最愛持有的標的，且尖牙股指數成份股都是新創領域、科技人普遍嚮往的龍頭企業，能吸引全球各國人才為其效力。此外，今年在疫情當頭下，企業裁員縮編不斷，亞馬遜、特斯拉卻能因多角化的業務擴張，還能不斷大舉招募人才，具有總裁等級的霸氣。

統一投信強調，根據回溯試算，比較美股指數定期定額報酬率，尖牙股指數定期定額一年的報酬率就有44.87%、三年為72.3%、五年高達143.44%，是其他美股指數的倍數，顯示尖牙股不只是可以談短期戀愛，也可以長抱以獲得更甜蜜的報酬。