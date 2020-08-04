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裕隆組織重整 股價維持高檔整理
裕隆集團組織重整，繼高層人事變動後，公司昨（3）日再公告，子公司納智捷大幅減資99.48%。裕隆（2201）今（4）日早盤以小跌開出，但盤中在平盤上下震盪，股價維持高檔整理。
上周外資大舉買超裕隆逾萬張，帶動股價反彈向上，一舉突破均線糾結區，5日、10日均線向上突破月線。不過，昨天外資轉為賣超，裕隆收盤後也公告納智捷將辦理減資彌補虧損，原本98億元的股本一口氣將消除97.5億元，減資後股本為5,000萬元，減資幅度達99.49%；不過未來減資後也預計在9月辦理再增資。
儘管裕隆去年大虧，今年來透過減資填補虧損，加上又與鴻海合組新公司發展電動車，一連串組織重整與財務結構改善下來，首季也成功轉盈。
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