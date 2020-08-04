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大同遇賣壓重挫之際 這家券商卻大買上萬張

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
大同股價連日重挫。 圖／聯合報系資料照片
大同股價連日重挫。 圖／聯合報系資料照片

大同（2371）股價連日重挫，今（4）日早盤出現買盤進場力挺，激勵其股價翻紅上攻，盤中最高一度漲至15.05元，買盤來自何方，備受外界聚焦。觀察籌碼面，外資近期大舉出脫持股，連賣11個交易日，近兩個交易日更賣超多達7萬5,584張，持股比例跌破40%，來到37%，為近一年來新低；不過，反觀自營商則悄悄進場承接，連三買。

觀察近期主力賣壓，仍主要來自台灣匯立證券、摩根大通、元大證券；值得關注的是，大同昨（3）日重挫跌停，寶盛證券卻單日買超大同股票1萬304張。據悉，寶盛於1997年在香港成立，而台灣公司負責人虞金榜，今年股東會時被大同公司納入「不得行使表決權、選舉權」名單中，2017年亦為市場派委託書徵求人之一。

截至今年7月，買超大同前三多依序為台灣摩根士丹利買超1萬9,686張、新加坡商瑞銀買超1萬5,305張、以及美商高盛1萬1,906張；6月30日股東會後一個月，買超最多為新加坡商瑞銀買超7,450張，國泰證券買超5,754張排第二，第三為統一-敦南買超4,459張。兩份榜單皆無寶盛，如今外資大賣、大同股價重挫之際，寶盛卻大買，引來外界猜測，是否為市場派再度著手進行股權移轉。

寶盛去年全年買進大同5萬1,097張、賣出3萬3,383張，總計買超1萬7,714張，今年以來，曾於1月、2月、4月、5月買超大同股票，7月以前，買超大同股票3,761張，占總買超成交比重僅0.39%，最多單月買超大同股票3,986張（今年1月），一次買超上萬張大同股票，是今年頭一遭。

大同經營權之爭尚未平息，三圓建設董事長王光祥、欣同和新大同負責人林宏信等市場派人士，分別透過《公司法》第174條之4，向經濟部申請召開股東臨時會，力拚進駐大同董事會。公司派日前則反擊，點出香港聯合集團為中資幕後藏鏡人，對主管機關喊話，盼能先清查中資，再審查股臨會申請。

大同 股東會 摩根 外資 瑞銀 高盛 證券商

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