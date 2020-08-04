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車市回溫！特斯拉供應鏈領頭 汽車股早盤強勢
國內車市買氣回溫，7月新車銷售創今年新高，汽車股今（4）日早盤強勢，類股指數漲幅1.6%，和大（1536）、聯嘉、和泰車、劍麟、中華、廣華KY等均2%到5%不等漲幅。
和大、聯嘉為特斯拉零組件供應商，今早盤開高走高，汽車股中漲幅最大。隨著特斯拉拉貨力道轉強，且上海產能持續拉升下，第2季谷底過後，近月營收已明顯回溫，法人看好下半年營運表現，有望呈現向上態勢。
國內7月新車銷售統計昨天出爐，單月掛牌數來到4.4萬台，月增6.2%，年減9.3%，創今年單月新高。龍頭和泰車依舊是最大贏家，新車銷售量近1.58萬輛，市佔率35.9%，寫下今年以來新高；旗下Toyota與LEXUS兩大品牌也拿下國產與豪華車冠軍。
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