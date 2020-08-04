台積電回神漲近2% 台股大漲逾百點

台股今（4）日以上漲64.85點開出，開在12,577.88點，早盤大漲百點，收復5、10均線，台積電（2330）漲近2%，聯電、聯發科也持續有買單點火，帶動指數開高走高。

在美股方面，微軟與蘋果火力全開，紛紛創下歷史新高，引領那指創下新高，道瓊收漲逾200點。儘管紓困法案就失業援助金陷入僵局，但利多消息不減買氣，包括禮來製藥新冠疫苗新進展、製造業經濟數據優於預期，科技股財報季報佳音等。美股道瓊指數0.89%，收26,664.4點。標普500指數0.72%，收3,294.61點。那斯達克指數1.47%，收10,902.8點。費城半導體指數1.91%，收2,177.27 點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 近期台股主要反映國內外科技企業財報數字，加上資金持續流入電子上游族群，台股上周來到13,031點的新高點，雖在隨後面臨波段獲利了結賣壓，但仍屬健康調節。盤面上資金快速流動，在衝高電子股後也陸續轉入其他漲勢相對落後的族群，整體資金量仍充沛，後市仍然相對有支撐。