台積電回神漲近2% 台股大漲逾百點
台股今（4）日以上漲64.85點開出，開在12,577.88點，早盤大漲百點，收復5、10均線，台積電（2330）漲近2%，聯電、聯發科也持續有買單點火，帶動指數開高走高。
在美股方面，微軟與蘋果火力全開，紛紛創下歷史新高，引領那指創下新高，道瓊收漲逾200點。儘管紓困法案就失業援助金陷入僵局，但利多消息不減買氣，包括禮來製藥新冠疫苗新進展、製造業經濟數據優於預期，科技股財報季報佳音等。美股道瓊指數0.89%，收26,664.4點。標普500指數0.72%，收3,294.61點。那斯達克指數1.47%，收10,902.8點。費城半導體指數1.91%，收2,177.27 點。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 近期台股主要反映國內外科技企業財報數字，加上資金持續流入電子上游族群，台股上周來到13,031點的新高點，雖在隨後面臨波段獲利了結賣壓，但仍屬健康調節。盤面上資金快速流動，在衝高電子股後也陸續轉入其他漲勢相對落後的族群，整體資金量仍充沛，後市仍然相對有支撐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言