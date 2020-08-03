外資賣超304億 賣超最多是這檔

台股今（3）日收在12,513點，下跌151.77點，三大法人中以外資賣超304.04億元最高，已連五賣。統計今日賣超前十大個股發現，外資賣超大同（2371）4萬4,445張最多，其次則是新光金及鴻海，權王台積電也遭賣超1萬8,260張。

台股今日以12,642點開低，雖一度拉升翻紅至12,673點，可惜不敵賣壓，尤其是權王台積電領跌下，僅靠生技股、防疫股及個股題材無力撐盤，終場大跌，失守5日線及10日線，三大法人合計賣超307.92億元，尤以外資賣超304.04億元最高，投信買超2.79億元，自營商賣超（合計）6.68億元。

統計外資賣超前十大個股依序是大同、新光金、鴻海、日月光投控、兆豐金、台積電、第一金、開發金、富邦VIX、元大金；外資賣超前十大中金融股占5檔，另外國泰金、永豐金、玉山金、臺企銀、彰銀、中信金也居外資賣超居多個股。

外資賣超鴻海2萬8,417張，今日收在77.1元，仍在貼息中，下跌1.3元，跌幅1.65%，市值1兆688.37億元；外資賣超台積電1萬8,260張，股價收在416元，下跌9.5元，跌幅2.23%，市值降至10兆7,870億元，跌破11兆元。

外資買超前十大則依序是元大台灣50反1、群創、聯電、友達、TPK-KY、如興、中石化、金像電、晶電、富邦上証正2；聯電今日開高走高收在23.8元，上漲1.45元，漲幅6.48%，外資買超2萬4,226張，連三買，另外投信買超3,271張，自營商買超5,205張，合計三大法人買超3萬2,702張。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，後市來看，全球新冠肺炎疫情警報未除，雖然令市場擔心總體經濟復甦的可持續性，但各國新的振興刺激措施已在路上，貨幣寬鬆政策也續行，台股方面除了政策加持，科技題材的優勢和競爭力也有望持續吸引資金配置，表現仍值得期待。

朱翡勵認為，市場在短線急漲下，操作上建議採雙龍頭策略，找尋短中長期趨勢類股，並防範大盤拉回修正。短期在配置上仍可留意解封消費概念股、電子業旺季5G相關新機概念股，中期可留意去中化及去美化電子供應鏈板塊移動概念股，長期而言，包括AI、5G、電動車、物聯網、HPC等成長趨勢佳的類股都值得持續關注。