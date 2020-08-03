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台新投顧黃文清：台股留意半導體、工具機等族群
台股時序進入第2季財報公布的倒數時刻，台新投顧副總黃文清表示，依照法規，上市櫃公司需在8月14日前陸續公布財報完成，初步來看，觀察7月召開法說會的台積電（2330）、聯發科等上游半導體族群，內容都優於市場原本預期，也帶動台股一波攻勢，重寫13,031點歷史新高。
黃文清指出，不僅台積電一季度法說，第2季獲利、第3季展望都優於預期，相關族群、供應鏈表現都不錯，不過，依據過往經驗，接下來到8月中旬前將公布的上千家上市櫃公司，可能要留意匯損對獲利帶來的壓力，而且，越後面公布的、越需要留意。
操作策略上，下半進入傳統旺季的族群，將是焦點，像是在非電類股上，有工具機、汽車零組件，甚至是政策受惠的太陽能、風力發電等綠能股，在長線趨勢看好下，與半導體、蘋果供應鏈、5G元件、伺服器、散熱等電子股，都是盤面聚焦點。
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