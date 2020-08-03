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台積電今收416元 高檔急跌以來市值蒸發1.3兆元
台股今（3）日開低走低，收在12,513.03點，權王台積電（2330）是拖累大盤指數最主要因素，股價終場收在416元，下跌9.5元，跌幅2.23%，市值降至10兆7,870億元，跌破11兆元，統計從歷史高價466.5元急跌，已跌掉50.5元，市值蒸發1兆3,094億元。
台股今日開低走低，台積電領跌，但聯電則是強漲表現，聯發科翻黑，在蘋概三王齊挫下，僅靠少數題材股、生技股及防疫股撐盤，終場以12,513.03點作收，下跌151.77點，成交量2,314.32億元；三大法人賣超307.92億元，其中外資賣超304.04億元，投信買超2.79億元，自營商賣超（合計）6.68億元。
外資上周連四賣台積電，台積電ADR上周收跌1.3%，收在78.89美元，台積電今日以420.5元開出，下跌5元，市值再失守11兆元，下滑至10兆9,037億元，盤中一度下探至415元，終場收416元。
蘋概三王今日齊跌，鴻海收在77.1元，仍在貼息中，下跌1.3元，跌幅1.65%，市值1兆688.37億元；大立光收在3,800元，下跌25元，跌幅0.65%，市值5,095.8億元。
有台股第二座護國神山封號的聯發科今日開高走低，早盤跳空以743元開出，上漲42元，盤中翻黑，一度下探至695元，終場收在696元，下跌5元，跌幅0.71%，市值1兆1,058.74億元，市值居台股第二大。
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