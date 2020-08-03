快訊

另類不對稱作戰：反制共軍航艦戰鬥群的想定

邊境沒採檢恐疫情失守？張上淳：那台灣早失守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電今收416元 高檔急跌以來市值蒸發1.3兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電ADR上周收跌1.3%，收在78.89美元，台積電今日以420.5元開出，下跌5元，市值再失守11兆元。圖／路透社
台積電ADR上周收跌1.3%，收在78.89美元，台積電今日以420.5元開出，下跌5元，市值再失守11兆元。圖／路透社

台股今（3）日開低走低，收在12,513.03點，權王台積電（2330）是拖累大盤指數最主要因素，股價終場收在416元，下跌9.5元，跌幅2.23%，市值降至10兆7,870億元，跌破11兆元，統計從歷史高價466.5元急跌，已跌掉50.5元，市值蒸發1兆3,094億元。

台股今日開低走低，台積電領跌，但聯電則是強漲表現，聯發科翻黑，在蘋概三王齊挫下，僅靠少數題材股、生技股及防疫股撐盤，終場以12,513.03點作收，下跌151.77點，成交量2,314.32億元；三大法人賣超307.92億元，其中外資賣超304.04億元，投信買超2.79億元，自營商賣超（合計）6.68億元。

外資上周連四賣台積電，台積電ADR上周收跌1.3%，收在78.89美元，台積電今日以420.5元開出，下跌5元，市值再失守11兆元，下滑至10兆9,037億元，盤中一度下探至415元，終場收416元。

蘋概三王今日齊跌，鴻海收在77.1元，仍在貼息中，下跌1.3元，跌幅1.65%，市值1兆688.37億元；大立光收在3,800元，下跌25元，跌幅0.65%，市值5,095.8億元。

有台股第二座護國神山封號的聯發科今日開高走低，早盤跳空以743元開出，上漲42元，盤中翻黑，一度下探至695元，終場收在696元，下跌5元，跌幅0.71%，市值1兆1,058.74億元，市值居台股第二大。

台積電 台股

延伸閱讀

蘋概三王齊挫台股收跌151.77點 三大法人賣超307.92億

台積電、聯發科利多出盡？台股收跌151點

台股失守10日線 跌151點收12,513

台積電市值跌破11兆 短短5天縮水1.19兆元

相關新聞

台新投顧黃文清：台股留意半導體、工具機等族群

台股時序進入第2季財報公布的倒數時刻，台新投顧副總黃文清表示，依照法規，上市櫃公司需在8月14日前陸續公布財報完成，初步...

台積電今收416元 高檔急跌以來市值蒸發1.3兆元

台股今（3）日開低走低，收在12,513.03點，權王台積電（2330）是拖累大盤指數最主要因素，股價終場收在416元，...

蘋概三王齊挫台股收跌151.77點 三大法人賣超307.92億

台股今(3)日開低走低，權王台積電（2330）領跌，但聯電則是強漲表現，聯發科翻黑，在蘋概三王齊挫下，僅靠少數題材股、生...

存股族神器 集保APP功能大受歡迎

受到降息趨勢影響，精明的投資人已經不把資金放在低利率的銀行，熱錢湧進成長穩健、高殖利率的股票，興起一股「存股」風潮。根據...

台積電、聯發科利多出盡？台股收跌151點

即便蘋果股價出現大漲，加上聯發科（2454）法說內容優於市場預期，但在與權王台積電持續回檔整理，加上國內疫情趨於嚴峻下，...

台股高檔震盪 李秀利：8月行情看MSCI調整、財報

台股高檔震盪，來到8月，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，本月最重要的觀察指標有兩項：第一，MSCI明晟將在13日公布季度調...

台股失守10日線 跌151點收12,513

台股今（3）日回測12,500關卡，權王台積電（2330）回測10日線、IC設計龍頭聯發科紅翻黑，使加權指數跌破10日線...

陸股ETF大車拼 5G ETF逆轉勝槓桿ETF

陸港股反彈，連動陸股ETF今（3）日普遍翻漲，值得注意在人氣最高的元大滬深300正2、富邦上証正2外，5G相關的「FH中...

防疫股衝 櫃買指數翻紅

今（3）日加權指數因台積電拉回整理，指數壓在盤下震盪，而盤面上類股各擁題材，防疫概念股再度衝鋒，台康生技（6589）受惠...

聯發科翻黑 台股大跌逾百點

台股今（3）日開低，台積電開盤下跌，但有第二座護國神山封號的聯發科（2454）早盤開高，加上聯電也大漲，支撐大盤指數，可...

面板景氣回溫 外資大舉回買雙虎

面板景氣回溫，吸引資金回流面板類股，「面板雙虎」友達（2409）及群創最受關注，擠進外資近一周買超最多前五。受惠外資力挺...

美股、台股多空 本周聚焦美國國會紓困案進展

美國S&P 500成分股企業已發布的第2季財報數據顯示，獲利衰退幅度收斂至10%左右，遠優於財報發布前的預測值-43%，...

熱門新聞

傳台康有望挑新冠疫苗生產大樑 股價攻漲停

除息風水輪流轉！廣達重挫5% 拱手讓出代工股王寶座

今天開盤前 五件國際事不可不知

炒熱冷門股 金管會雙軌出擊

大同股價重挫 這三家券商賣最兇

聯發科展望佳 法人力挺拚千金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。