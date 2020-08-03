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蘋概三王齊挫台股收跌151.77點 三大法人賣超307.92億
台股今(3)日開低走低，權王台積電（2330）領跌，但聯電則是強漲表現，聯發科翻黑，在蘋概三王齊挫下，僅靠少數題材股、生技股及防疫股撐盤，終場以12,513.03點作收，下跌151.77點，成交量2,314.32億元；三大法人賣超307.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超304.04億元，投信買超2.79億元，自營商賣超（合計）6.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.74億元，自營商（避險）賣超4.94億元。
台股今日一口氣失守5日線及10日線，早盤開低後走低，回測12,500點關卡，台積電、大立光、鴻海、聯發科等股都收黑，聯電逆勢上漲，生技股及防疫股走強，支撐大盤指數，但仍是不敵權值股、金融股走弱賣壓，終場收12,513.03點，跌幅1.2%。
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