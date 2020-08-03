台積電、聯發科利多出盡？台股收跌151點

即便蘋果股價出現大漲，加上聯發科（2454）法說內容優於市場預期，但在與權王台積電持續回檔整理，加上國內疫情趨於嚴峻下，台股漲多拉回修正，雖中小型股表現不錯（盤面漲停家數40檔），但在權值股拖累下，終場指數下跌151點，收12,513點。

國泰證期顧問處協理簡白儀表示，由技術指標來觀察，大盤指數維持震盪整體格局下，四大指標的日KD指標僅櫃買、金融交叉往上，RSI指標除了金融在50多方區下，其餘多在50之上，至於在ADX大盤、電子表現仍相對強，指數與月線正乖離除了電子外，但仍控制在合理範圍，顯示短線技術面上類股表現差異極大，也顯示近期指數在高檔整理過程中，類股多空差異將恨大。

從周線來看，四大指數的周KD都出現高檔交叉往下，RSI指標中，金融指數也轉弱，顯示中期架構偏向漲多整理；由月線角度觀察，月KD指標中金融股交叉往下，長線相對不利，至於電子、大盤、櫃買仍維持強勢，整體而言，8月指數預期將整理後才有機會再走強，短線不宜過度追高。

簡伯儀表示，上周五（31日）蘋果受到疫情封鎖帶來強勁的居家辦公和遠端學習需求，第2季財報營收年增11%，締造歷年單季歷史紀錄，聯發科上周法說也對於本季展望看好，外資機構紛紛上修目標價，但短線的利多對於股價的反應卻是出現利多不漲，加上即將進入第2季財報公布尾聲，投資人仍須留意新台幣升值帶來的匯損問題，因此，近期利多若未帶領股價大漲，大盤若無法有效站回5日線之上，後續操作上應謹慎。