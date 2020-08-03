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台股高檔震盪 李秀利：8月行情看MSCI調整、財報

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
兆豐國際投顧董事長李秀利（本報系資料庫）
兆豐國際投顧董事長李秀利（本報系資料庫）

台股高檔震盪，來到8月，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，本月最重要的觀察指標有兩項：第一，MSCI明晟將在13日公布季度調整結果；第二，上市櫃公司公布財報數據，若MSCI調整不大、財報繳出不錯成績，下旬可望還有上漲空間。

針對今日盤勢，李秀利表示，今（3）日台股回測12,500關卡，主要受到權王台積電（2330）回測10日線影響，加上加權指數漲多乖離大，使市場操作趨於謹慎，並且對於評價合理與否更加重視，盤面資金輪動，後續要留意資金主流的量能表現。

進一步來看，台股周線連7紅、月線連4紅，技術面仍偏多看待；且資金行情持續、除權息資金在手，預期台股下檔月線可發揮支撐，指數呈現高檔震盪。盤面上類股輪動，今日拉生技、中小型、中低價位股，留意外資動並關注美國ISM製造業PMI以及就業報告。

台股 財報

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