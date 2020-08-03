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陸股ETF大車拼 5G ETF逆轉勝槓桿ETF

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
FH中國5G今漲勢穩定，後來居上領先陸股槓桿ETF。（券商軟體）
FH中國5G今漲勢穩定，後來居上領先陸股槓桿ETF。（券商軟體）

陸港股反彈，連動陸股ETF今（3）日普遍翻漲，值得注意在人氣最高的元大滬深300正2、富邦上証正2外，5G相關的「FH中國5G」（00877）盤中勁揚1.6%，後來居上、比下陸股槓桿ETF，而且該ETF還折價1.3%之多，代表實際的股價漲幅可逼近3%。

復華投信發行的FH中國5G剛在7月底上市，初期行情雖不比全球5G ETF的「元大未來關鍵科技」，不過在陸股逐步回神，ETF也重啟漲勢，上周一度有漲幅超越陸股槓桿ETF的表現，今天又超車多數陸股ETF。

元大滬深300正2、富邦上証正2今早盤一度飆漲3.3%，激勵人氣衝高到近7萬張和萬張，隨後在陸股拉回，兩檔槓桿ETF都收斂漲1.4%-1.5%，反倒FH中國5G一直保持1.5%-1.6%的漲幅，後來居上，成交量也累積近1.5萬張。

FH中國5G盤中最高抵15.2元，創下上市來新高，也因為股價重返發行價15元，法人推測可能有不少短套投資人急著出場，導致ETF的折價達1.3%，換算合理的股價漲幅應有2.9%-3%，表現並不輸陸股槓桿ETF。

至於人氣王元大滬深300正2小幅溢價0.09%，投資人雖搶進槓桿ETF，但買反向ETF的人也不少，元大滬深300反1溢價達0.21%，比槓桿ETF還多倍數有餘。富邦投信的富邦上証正2則小幅折價，富邦上証反1平價，人民幣交易的富邦上証+R溢價最多、約0.8%。

ETF 陸股 富邦投信

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