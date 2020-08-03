聯發科翻黑 台股大跌逾百點

台股今（3）日開低，台積電開盤下跌，但有第二座護國神山封號的聯發科（2454）早盤開高，加上聯電也大漲，支撐大盤指數，可惜聯發科買盤力道不繼，盤中翻黑，股價再跌破700元，下探至695元，拖累大盤跌勢加重，大跌逾120點。

聯發科第2季獲利73.1億元，創近八季高點，每股純益4.58元，累計上半年每股純益8.22元；以美元對新台幣匯率1比29.2元計算，聯發科預估第3季業績將落在825~879億元間，季增22~30％，挑戰單季歷史新高，較去年同期成長23~31％，毛利率預估為43％正負1.5個百分點。

外資在聯發科法說會後上調目標價，目標價上看1,200元，統計目前已有5家外資目標價約在800~1,200元，外資喊千金，法說會釋出展望樂觀，推升聯發科今日以743元開高，上漲42元，但股價盤中走弱，一度翻黑下探至695元，再度失守700元關卡，盤中跌幅0.42%。

台股今日開低走低，在台積電開低，盤中跌幅擴大，聯發科翻黑，被譽為兩座護國神山的兩家公司下跌，拖累大盤下探至12,527.84點。